Cómo será el retorno a clases desde el lunes en San Juan y cuándo se terminan las burbujas

Este lunes 2 de agosto, tras el período de fortalecimiento y revinculación los estudiantes de toda la provincia de San Juan, de Nivel Inicial, Primario, Secundario Orientada y Técnica, Formación Profesional, Superior, Educación Especial y Adultos de gestión estatal y privada, reanudan la actividad escolar obligatoria.

Esta nueva etapa será de presencialidad cuidada obligatoria, en burbujas y alternada, la jornada completa en Nivel Primario, en contraturno. También se incorpora la actividad de los talleres y laboratorios de escuelas técnicas, bajo estricto protocolo sanitario preventivo.

Las medidas de prevención se mantendrán: se les tomará la temperatura en el ingreso a los establecimientos, deben asistir con barbijo y llevar el kit sanitizante. Cumplir con el distanciamiento físico en el aula y en patio en los recreos, no compartir útiles ni botellas de agua. Lavarse las manos tras el uso del sanitario. Las aulas mantendrán la ventilación cruzada, debiendo ser higienizadas de acuerdo a los períodos establecidos.

Cautela a futuro

Según informaron oficialmente desde el Ministerio de Educación, la vacunación contra el COVID de adolescentes y niños con comorbilidades que realizan Nación y Provincia, paulatinamente permitirá fortalecer en una misma semana la frecuencia en la alternancia de las burbujas entre fines de agosto y septiembre, es decir lunes burbuja 1, martes burbuja 2, miércoles burbuja 1, jueves burbuja 2 y así sucesivamente, hasta llegar a la presencialidad total manteniendo los cuidados sanitarios preventivos.

No obstante, la secretaria de Educación provincial, Rosana Vicentela, dio más detalles este viernes, en radio Estación Claridad. Se mostró cauta con la eliminación de las burbujas, es decir, con que vaya todo el curso y no dividido en burbujas. Se ha previsto poder avanzar en el segundo semestre para retornar todos los chicos juntos, sin burbujas, pero los tiempos dependen de la situación sanitaria, dijo. "Se evalúa mes a mes y se decide en consecuencia, pero se procura ir cada vez más hacia la presencialidad", indicó la funcionaria.

Desde el lunes 2 la primera semana irá la burbuja 1 y la segunda semana la burbuja 2. Se volverá con la misma modalidad que antes de las vacaciones salvo que la presencialidad no será voluntaria sino obligatoria, es decir que los padres no podrán optar por mandar o no a sus hijos a clases.

Este régimen no voluntario al que se regresa tiene previsto en la normativa desde siempre en la presencialidad cuidada obligatoria que hay excepciones en casos que el alumno acredite condiciones de salud que ameriten la no presencialidad, para que sigan en la virtualidad.

Dado que se avanzó con la vacunación en alumnos y en docentes por eso a medida que se va incrementando la inmunización se trabaja mejor. Más del 90% de los maestros recibió la primera dosis e incluso ya se habilitó la vacuna para menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. No obstante, también se mantiene el régimen de licencias para docentes por cuadros especiales de salud.

Según remarcó Vicentela, el protocolo en ingreso y dentro de la escuela se mantiene, cuidando el distanciamiento social y el lavado de manos, además del uso permanente y correcto del barbijo o tapaboca. "Mediante un trabajo profundo en la escuela y las casas desde el inicio de la pandemia se incorporó el protocolo contra el COVID, ahora se pide a los padres retomar los hábitos que ya han sido incorporados para volver a la escuela, garantizando la seguridad para de que se establezca el necesario vínculo presencial", resaltó.