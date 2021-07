En Educación evalúan dar clases con presencialidad plena desde septiembre y vuelve la jornada completa

El sistema educativo se reorganiza minuto a minuto de acuerdo al ritmo de la pandemia. Con el avance de la vacunación contra el COVID-19 y el impacto positivo de las estrategias sanitarias en las escuelas, en el Ministerio de Educación de San Juan ya planean ir dejando de lado paulatinamente algunos esquemas que surgieron de la emergencia. La meta es llegar con presencialidad plena a fin de año, dejando de lado la virtualidad.

"Comenzamos en agosto la presencialidad como la veníamos teniendo, que es cuidada pero la palabra voluntaria desaparece porque ya Salud Pública está vacunando a ciudadanos de 18 años en adelante y luego en septiembre, si ya podemos ir pasando burbujas de la semana dos a la semana uno lo iremos haciendo, acotadamente, para llegar a un fin de año que va a ser el 17 de diciembre, y las mesas recién se van a tomar el otro año como hicimos en este, ayudándoles en el programa de fortalecimiento desde el 1 de febrero en adelante a aquellos chicos que necesitan rendir algún examen", detalló el ministro de Educación, Felipe de los Ríos este viernes en diálogo con Radio Sarmiento.

El Gobierno acordó la modalidad del receso invernal y del segundo semestre en las escuelas con los gremios docentes esta semana. Las vacaciones inician este lunes 5 de julio, hasta el 16, pero en la práctica ningún alumno irá presencial a las aulas hasta agosto, ya que las dos últimas semanas de julio habrá nivelación para los que no alcanzaron ejes temáticos en particular, "para achicar asimetrías". Ya están llegando a los padres los Certificados de Unidad Pedagógica Temporal 2020-2021 donde las calificaciones son cualitativas (LA: logrado con autonomía; L: logrado y EPPA: en proceso de promoción acompañada), que indican qué materias deben reforzar en estas dos semanas los alumnos, si no lograron el objetivo.

"La alternancia se seguirá dando, hasta que estemos seguros de empezar de a poquito de pasar de la segunda burbuja a la primera", aseguró De los Ríos. El ministro dijo que el objetivo "es llegar a fin de año con una condición mejor que la que empezamos este año, que podamos tener presencialidad plena. Más o menos en noviembre o diciembre estar en ese camino, por lo menos el 70% de los alumnos. Eso daría mucha tranquilidad porque todo el esfuerzo de los docentes empezaría a canalizarse ya en que hemos encontrado la ruta del destino elegido".

Vuelve la doble jornada

Por otro lado, el ministro confirmó que en agosto vuelve la jornada completa a las escuelas sanjuaninas en todos los niveles: "llegamos a agosto y la jornada completa que hasta ahora no estaba, los chicos de primaria venían con media jornada y volvían a casa, bueno ya vamos a tener jornada completa desde agosto. Y en agosto comienza la Escuela Técnica de Formación Profesional y la Escuela Agrotécnica con la jornada completa".

El funcionario dio un ejemplo de cómo se aplicará: "en la presencialidad común un curso de 35 alumnos de lunes a viernes en la mañana asiste a la formación general y a la formación científico tecnológica y en la tarde existe la formación técnico profesional, el dominio de lo instrumental. La diferencia es que irán bajo estricto protocolo, si antes iban 15 a contraturno, ahora irán 5 o 6, pero empezamos a andar un camino que no podemos desde 2020".

