¿Las vacaciones en escuelas sanjuaninas serán durante todo julio?

La pandemia por el coronavirus ha generado una gran cantidad de modificaciones en el ciclo lectivo de este 2021. Debido a la crecida de casos y a las bajas temperaturas una gran duda era que iba a suceder con el receso invernal. Acerca de esto Luis Lucero, secretario general de UDAP, anticipó a Canal 13 San Juan que el mismo se extendería todo el mes de julio.

Para este año estaba planificado que las vacaciones de invierno comenzaran el próximo lunes 12 de julio. Como suele ser habitual la idea es que se realizaran algún tipo de acto con protocolos por el Día de La Independencia, para luego comenzar el receso. Sin embargo, motivados por la crecida de casos de Covid 19 por el frío, se lo extendería.

"Nosotros lo veníamos manejando desde la CTERA. Es necesario que sea clara esta situación. El receso es un momento especial porque hay procesos pedagógicos y administrativos que admiten la posibilidad de que el mes de julio sea un tiempo importante en el marco de la situación epidemiológica para parar. Queremos adelantarlo y prolongarlo", expresó Lucero.

Seguidamente el entrevistado mencionó que se decidió tomar todo el mes de julio para las vacaciones. Esta no sólo sería una medida de la provincia de San Juan sino que sería una normativa que se va a aplicar a nivel nacional. El motivo principal es no exponer a los estudiantes, personal docente y no docente a que se enfermen frente a tan bajas temperaturas.

"Yo tomaría de referencia el mes de julio, tiene un inicio y un final. El receso empezaba el 12 de julio este año. Ha habido que adelantarlo y postergarlo. Nosotros entendemos que va a ser una medida que se va a aplicar a nivel nacional de manera justa y necesaria para todos", sentenció.

(Fuente: Canal 13 San Juan)