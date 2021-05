Qué va a pasar con las clases presenciales en San Juan

En el marco del crecimiento de casos de COVID-19 se analizan nuevas medidas en todo el país, y en San Juan uno de los temas que está en discusión es el de la presencialidad en las escuelas. Este viernes será un día clave porque retomarán las reuniones en el Ministerio de Educación los gremios docentes con las autoridades, tras un cuarto intermedio donde se acordó que vayan especialistas de Salud a explicarles a los gremialistas la situación con los contagios de docentes y alumnos. Desde UDA, su titular Roberto Rosa anticipó que uno de los pedidos que hay sobre la mesa es suspender la presencialidad por departamento, de acuerdo a los picos de casos que se den, y no en toda la provincia.

Consultado sobre si se continuará con la bimodalidad en San Juan, el ministro Felipe de los Ríos dijo, en radio AM1020 que "la presencialidad cuidada tiene una mirada, que es lo que presentamos a los gremios, que en la provincia de lo que va de mayo el acumulado (de contagios) es de 2.4% en estudiantes, docentes y no docentes. En estudiantes es 0.09, en docentes el 1.36 y en no docentes el 0.95, lo que nos habla de que la presencialidad cuidada tiene certibilidad desde adentro. Pero sabemos que a la escuela se tiene que llegar por un medio de transporte, caminando o por un medio de transporte particular o público. Esto es lo que genera un antes y después de la actividad escolar y que sin duda influye en el colectivo común de la provincia. Por eso pasamos la reunión a cuarto intermedio para el viernes para invitar a referentes de Salud Pública para que los gremios tengan la oportunidad de preguntar y desde allí evaluar posibilidades que tengamos no por el sistema formativo sino por el antes y el después".

La reunión en el Ministerio de Educación se retomará este viernes.

Por su parte, el secretario general de UDA expresó en Radio Sarmiento la preocupación por los contagios en docentes y alumnos. Y dijo que por eso pidieron más explicaciones en la reunión con Educación. "Es necesario que nosotros y la comunidad nos permitan conocer este tema en particular, cuales son situaciones particulares en las escuelas. En la medida que haya un amplio conocimiento de esta situación compleja nos vamos a involucrar todos en tomar las acciones", argumentó.

¿Cuáles son la soluciones que manejan? Rosa habló de una de las opciones que UDA puso sobre la mesa. "No hablamos de suspender las clases pero sí de cuidar la salud de la comunidad educativa. Hemos tomado conocimiento de lo que ha pasado en otras provincias y a lo mejor no tenemos que mirar esa situación, la presencialidad es fundamental para los alumnos pero también tenemos que advertir lo que pasó en otras jurisdicciones. Si se llegase a esa situación, que la suspensión sea en algunos departamentos cuando haya picos de COVID, no en toda la provincia. No puede ser fruto de apresurar opiniones de las partes sino escuchando mañana a las autoridades de Salud todos vamos a tomar conciencia", indicó.

El gremialista destacó que "los docentes ya tienen en su mayoría la primera dosis y se hace necesario que se avance en la segunda dosis".