¿Clases presenciales en enero? Mirá qué dijo el Ministro Nicolás Trotta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta volvió a reiterar que "no están dadas las condiciones" para el regreso de los chicos a las aulas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además aseguró que habilitar la vuelta a las aulas para las clase "sería poner en riego a la población".

"¿Por qué no se da un paso todavía?, porque no están dadas las condiciones epidemiológicas, sería poner en riesgo a toda la población", dijo Nicolás Trotta durante una entrevista con radio Mitre. Durante la semana, la Ciudad le entregó una nueva idea para una vuelta a las aulas de manera progresiva. "Nada me gustaría más que decir volvemos mañana, pero sería exponer a un riesgo a la comunidad educativa", aseguró. Además, ante el comentario de la ministra de educación porteña, también sostuvo que "en enero no va a haber clases presenciales, el impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas"

En ese mismo sentido, el ministro de Educación añadió que sólo el 0,2% de todos los alumnos del país volvieron a clases presenciales. Además aeñaló que "en el 90% de los hogares se ha logrado mantener una continuidad pedagógica y hay un 10% de los estudiantes que tienen un contacto más bajo con la escuela, 2 o 3 (veces) mensuales y es donde se está poniendo el foco para fortalecer el vínculo pedagógico".

Por otro lado, sobre el pedido del Gobierno porteño para habilitar el regreso a clases de 6.500 alumnos, Trotta afirmó que "tenemos que transitar las próximas semanas para que mejoren los indicadores y podamos empezar a tener un regreso escalonado". Por otro lado, sostuvo que destacó la importancia de contar con un "indicador objetivo para permitir un regreso seguro".



"Hay miradas contrapuestas, hay especialistas que dicen que lo peor ya ha pasado, hay especialistas que dicen que tenemos un nivel de circulación muy alto que hay que lograr bajarlo bastante más", sostuvo. En la entrevista, el ministro ratificó que los alumnos de quinto y sexto año de secundaria podrán continuar con sus estudios en los meses de marzo y abril para que realicen un "módulo específico" que les permita "garantizar el cierre del secundario y los aprendizajes".

Vale decir que el retorno a las clases fue uno de los puntos más difíciles en todo el mundo. El caso Israel, que fue puesto por muchos como ejemplo, tuvo que volver atrás debido al foco de contagio que se produjo en las diferentes escuelas.