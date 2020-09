¿Qué pasará con los ingresos a los colegios preuniversitarios en San Juan?

Todos los años para esta época cientos de padres y alumnos que se han preparado intensamente todo el año aguardan la convocatoria de la Universidad Nacional de San Juan para las inscripciones que suelen ser en noviembre y rendir los exámenes en diciembre. Es toda una tradición ya en la provincia, llena de nervios y con postales de largas colas: la expectativa es tal que se anotan por año unos 1.500 chicos y sólo entra la tercera parte. En 2019, las vacantes disponibles son 250 en la Escuela de Comercio, 190 en la Escuela Industrial y 110 Colegio Central. En este marco, este año todos los planes oficiales cambiaron por la pandemia, no así la esperanza de los que quieren ingresar a estas escuelas, con altísima reputación pedagógica y totalmente gratuitos.

En la UNSJ siguen con la meta de tomar exámenes presenciales. Ya se decidió que la fecha tentativa es durante la segunda quincena de febrero, según confirmó el secretario Académico de la UNSJ, Daniel Bustos, en declaraciones a radio Estación Claridad. Ese es el único escenario que se maneja hasta ahora: "pensar en forma alternativa sería irnos muy allá en el 2021, lo que es imposible. La única otra alternativa es cambiar las condiciones de ingreso pero nosotros por ahora no estamos en condiciones de considerarlo".

Las colas y nervios son un clásico todos los diciembres en los exámenes de los preuniversitarios.

El funcionario dijo que el tema se habla en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a universidades de todo el país, con una comisión especial respecto del funcionamiento de los preuniversitarios y no se han dado otras líneas de acción. "No hay muchas posibilidades de examen de ingreso, pensar en uno virtual para más de 1.500 postulantes es una tarea que por ahora no la hemos imaginado y con la cual hay que tener mucho cuidado. Somos optimistas y pensamos que podrá hacerse presencial en febrero".

Esta presencialidad depende de las condiciones sanitarias en San Juan el año que viene, y faltan sólo 4 meses para la fecha elegida. De darse, se planea cumpliendo con el distanciamiento social y se prevé usar otras instalaciones de las facultades de la UNSJ; como el comedor universitario o espacios del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), para lo cual ya hay conversaciones y predisposición por parte de los decanos, dijo.

¿Más anotados?

Bustos dijo que esperan un 30% más de postulantes a los exámenes de ingreso a los colegios preuniversitarios. Y pidió la colaboración tanto a escuelas estatales y privadas para entender estos casos, flexibilizando algunos aspectos, ya que de antemano se sabe que dos tercios de los que se presenten a rendir, más de 1.000 chicos, no ingresarán en los institutos de la UNSJ. Es decir, que a última hora del año que viene habrá muchos alumnos que buscarán otras escuelas donde entrar como segunda opción. Siempre el ingreso a estos colegios se dio por órden de mérito de acuerdo a los resultados de las pruebas en Lengua y Matemática.