Uñac confirmó que avanzan con el reinicio de clases en San Juan y dio detalles

Sergio Uñac confirmó este viernes que están estudiando cómo retomar las clases en San Juan en medio de la cuarentena por la pandemia y que sería en breve. Sin dar fechas, el gobernador dijo que este jueves tuvo una comunicación con el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta para ir avanzando en los detalles de un protocolo que ya está armado localmente.

“Con el ministro tuvimos una conversación plena, tratando de mirar que como hemos vuelto a la nueva normalidad en distintas actividades en San Juan nos permite pensar que en el corto o mediano plazo la provincia va a tener una nueva normalidad casi absoluta. Lo que hemos conversado con el ministro es tratar de hacer volver a los chicos a las clases, por lo menos los que están finalizando cada uno de los ciclos”, expresó en declaraciones a AM1020 este viernes.

El gobernador ratificó que el plan que manejan los primeros en volver serían los alumnos de jardín de 5, el último año de la primaria y el último de la secundaria.

Uñac aclaró que no es una decisión tomada, que se está charlando con Nación para avanzar y que la consigna de la medida en estudio es no interrumpir el nuevo ciclo a los chicos. También mencionó que analizar que también estén entre los primeros en volver algunos alumnos de escuelas rurales porque en el campo “el aislamiento está absolutamente asegurado y no hay ningún tipo de contagios”.

Incluso el mandatario dio detalles de cómo se daría ese regreso a clases “vamos a tratar obviamente de mantener los protocolos, de incrementar los testeos como corresponde, fundamentalmente al sector en general”.

Sobre la fecha, se maneja extraoficialmente que se implementaría el regreso a las aulas en San Juan el 15 de junio, pero Uñac se mantuvo cauto al decir que el lunes se prevé una videoconferencia con Trotta y su equipo para afinar. Además, dijo, se esperan conversaciones con los sindicatos de la educación, con quien ya se viene comunicando el ministro Felipe de los Ríos.

Respecto del resto de los alumnos, Uñac dijo que la idea es empezar con este grupo pero que se espera que todo el sector educativo regrese luego a las aulas en el marco de la “nueva normalidad”.