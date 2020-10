Qué dijo el ministro de Educación nacional sobre el retorno a las clases presenciales en San Juan

"Este ciclo lectivo se termina con mucho compromiso de la comunidad educativa haciendo un esfuerzo para promover el regreso de actividades esenciales, pero eso depende mucho de la realidad epidemiológica", valoró el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien valoró que "San Juan fue la primera provincia que pudo retomar las clases presenciales con mucho compromiso y observamos cómo luego cambió la situación epidemiológica y el Gobierno, con claridad, priorizó el cuidado de la salud". El funcionario, en diálogo con Radio Colón este jueves, habló sobre cómo se planifica el rumbo de la Educación en San Juan y en Argentina en contexto de pandemia, ahora que se está a punto de cerrar el año.

Sobre cómo se definió seguir, apuntó que "hemos determinado que no hay promoción automática, no es que los chicos pasan de grado como si no hubiésemos transitado una pandemia. Nadie aprende en casa como en la escuela, el esfuerzoha sido muy marcado. Por eso decimos que hay que tomar este ciclo lectivo junto al 2021 y todos los saberes que queden pendientes los tenemos que transitar en un proceso de reorganización el año próximo, vamos a acreditar y reconocer los aprendizajes que efectivamente se realizaron. Por eso el año 2021 y probablemente el 2022 serán años complejos de rearticulación fuerte".

El ministro aclaró que "el impacto educativo es profundo, por eso queremos volver a las clases siempre, pero en un marco de responsabilidad y cuidado de la salud".

Los que terminan el primaria, dijo, van a profundizar la articulación con el secundario. Es decir, los saberes que quedan pendientes a los chicos de sexto o séptimo grado según la jurisdicción, los van a tener que transitar en el primer año. "Ese es un fuerte trabajo de diagnóstico que se va a tener que llevar adelante en cada aula. Remarcando que nuestras aulas van a ser más heterogéneas que nunca porque los aprendizajes en el hogar son mucho más desiguales que en la escuela. El desafío será homogeneizar saberes.

"Los que terminan el secundario, lo que hemos determinado es la posibilidad de extender el ciclo lectivo y lo define cada jurisdicción, hasta el 30 de abril. Esto, para generar distintas instancias que permitan un cierre que garanticen los aprendizajes de los chicos", indicó.

El reinicio a clases presenciales se logró en San Juan el 10 de agosto, pero fue suspendido por el brote de Caucete.

Para esto, se está articulando con el sistema superior y las universidades para que los chicos no pierdan la posibilidad de ir en 2021 a la Universidad. "Empezaremos un poco más tarde", dijo y apuntó que se está trabajando con las universidades. Destacó que San Juan ya ha tenido reuniones y acuerdos con la UNSJ y la UCC en este sentido.

Respecto de la situación de San Juan, explicó que con el ministro de Educación local, Felipe de los Ríos, junto con todos los demás ministros, establecieron un camino común en lo nacional pero debe haber una respuesta para cada jurisdicción. "También vamos a ver que hay provincias que van a volver, otras que van a retroceder y otras que es más complejo que puedan regresar a la presencialidad en los próximos meses", concluyó.