El duro cuentagotas de los fondos nacionales para la educación

Curioso: el presupuesto nacional ha sido elaborado a instancias del Poder Ejecutivo por primera vez en manos de Macri, ya que le tocó gestionar este año con un presupuesto "ajeno”. Podría entenderse en el contexto actual: si se considera al presupuesto como la declaración política más esencial en la que cada administración decide cuanto y dónde imputará sus recursos, a qué priorizará, surge contra natura que a esa declaración la formule una administración en retirada y la ejecute otra flamante. Más aún si disponen de una mirada del mundo absolutamente antagónica, como es el caso.

Así ocurrió este año, por tal motivo resultó entendible la corrección sistemática de lo que dice la letra de la ley –que lo es, el presupuesto- y lo que ocurre en la realidad. Pero esta vez, en la que tanto el diseño de las políticas presupuestarias como su ejecución para el ejercicio 2017 es formulada por la misma gestión, se entiende bastante poco lo que ocurre con el fondo compensador del que dispone San Juan junto a un puñado de provincias. Los legisladores que levantarán la mano al proyecto elevado por el ejecutivo macrista responden a la misma camiseta de los que lo escribieron.

En ese marco opera la preocupación desatada por el ministro sanjuanino De los Ríos: el fondo compensado es parte constitutiva del salario docente, y el aporte de la Nación en cumplimiento con esos compromisos es tan relevante como decisivo: si no llega, lo tendrá que aportar la provincia. Cierto es que llegó a serlo en el caso de San Juan por acuerdo diferencial con otras provincias. Si es ese el motivo por el que las oficinas de los despachos nacionales reniegan de él, deberán poner entonces todo el menú de "generosidades” hacia los distritos, ya no en tiempos kirchneristas sino también en los actuales.

Que ocurren, pese a que no generen las olas de fastidio amplificado de otros tiempos cuando arreciaban los huracanes mendocinos por la promoción industrial, el tiempo de los repartos discrecionales de ATN de los 90 –y los 2000 también-, o los distritos que enjuiciaron a la Nación por falsos criterios previsionales, por citar apenas dos o tres. Sin ir más lejos, el Plan Belgrano. Que promete –hasta ahora sólo eso, promete- una extensa y moderna infraestructura de transporte a todo el Norte argentino para mejorarle y abaratarle el flete, y llega hasta …… La Rioja.

Volviendo al fondo compensador, la controversia aparente es entre carteras nacionales: Prat Gay, de Hacienda, le dijo a Bullrich, de Educación, que la partida está pero que la decisión del hombre que firma los desembolsos es que el fondo desaparezca, y por lo tanto no lo imputarán aunque esté presupuestado.

Son $1.420 pesos por cada uno de los 17.000 cargos docentes en la provincia, que habrá que multiplicar por 13 para conocer su cifra global en todo el año. Eso es lo que figura calculado para el año entrante, pero que Félix Lacroze –un segunda línea de Educación de la Nación- le informó al ministro Gattoni que no lo cuente porque "entienden que no se tiene que pagar más”, según contó el ministro De los Ríos en la semana en el programa Banda Ancha, con Daniel Tejada (Canal 13 San Juan, lunes a viernes a las 8).

Lo que motivó las fuertes declaraciones del ministro sobre el manejo de fondos: "Eliminan el fondo compensador y mandan ATN a Mendoza. Si hay, debe haber para todos”, se quejó, reverdeciendo la vieja disputa regional, en este caso ante los salvatajes nacionales hacia una provincia deficitaria –y oficialista- como son los vecinos.

No le fue mucho mejor a Oscar Nasisi, el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en estos días de definiciones presupuestarias por fondos educativos nacionales. Por lo bajo, se quejaron por lo que entienden un dibujo en los cálculos para aparecer generosos concediendo un 30%, cuando en realidad se trata de movimientos contables de una cuenta a otra.

Ya les fue pésimo en el ejercicio 2016, claro que con un presupuesto que se definió antes de la llegada de Macri al poder. Cierto también es que inmediatamente después –ese mismo diciembre- se produjo el salto devaluatorio-inflacionario-tarifario que dejó a la universidad gestionando fondos casi con exclusividad los incrementos salariales, casi sin margen para otros menesteres como obras, proyectos, etc. Que en este 2016 brillaron por su ausencia.

El presupuesto de la UNSJ para este 2016 fue de 1.547 millones de pesos, el segundo más importante de la provincia y casi mayoritariamente invertido en salarios docentes. El del año anterior, el 2015, fe de 1.182 millones. Como puede advertirse, un incremento apenas útil para mover las perillas de los salarios y ni siquiera hacerlo al mismo ritmo de la inflación.

Para el año próximo, en la casa de altos estudios saben que la cosa no cambiará demasiado. Están en el medio del tironeo y la pulseada no se les presenta fácil. En la semana que pasó hubo conciliábulos de los rectores de las universidades públicas, todos con el mismo temor: que es el de no poder acompañar con una propuesta salarial aceptable en el primer mano a mano que haya con los gremios. Y que la cosa se salga de matriz con los paros como en los peores años, un punto que en este 2016 hubo que sufrir pero que en la suma general se atravesó con cierta tolerancia.

Al menos, consiguieron capear el temporal de un ciclo lectivo signado por la reformulación de la educación pública, junto con el cambio de óptica del gobierno nacional. Sin que esto se trate de una valoración sino de un dato. A estas alturas, el hecho de haber terminado dignamente, no es poco.