Donde pueden buscarnos: somos memoria de la vida

Hay símbolos que atraviesan la historia de un pueblo como un rayo que ilumina el cielo oscuro de una tormenta.

La Argentina contemporánea y democrática tiene uno. Está tatuado en millones de pieles, estampado en remeras, pintado en murales y banderas; presente en múltiples formas que configuran una cultura y una identidad nacional. A pesar de que, a 50 años, sigue en disputa política, histórica y simbólica, las plazas del país han dado una batalla contundente: los pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no son un recuerdo nostálgico ni pintoresco, sino el corazón que le da sentido a nuestra historia.

La multitud del 24 sostiene una convicción profunda e irrenunciable: existe un piso ético desde el cual mirar y proyectar un país.

Esa fuerza inconmensurable, sostenida por mujeres que defendieron la dignidad enfrentando el terror y el dolor más íntimo, nos permite encontrar esperanza allí donde la muerte dejó un río de sangre y una tierra herida.

¿Cómo es posible que, después de tanto sufrimiento, en las plazas haya alegría y encuentro?

Porque creemos en la vida y no en la muerte; creemos en las infinitas posibilidades y no en la resignación. Porque somos un pueblo bravo e invencible: somos los hijos, los nietos y ahora también los bisnietos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

A modo de pequeño homenaje a cada uno de los que creyó, cree y seguirá creyendo que vale la pena intentarlo, comparto un poema de Daniel “Chango” Illanes, que es la contratapa del libro que escribió mi viejo para sembrar Memoria, Verdad y Justicia:

Por las fosas comunes, por los hornos de cal, pueden buscarnos. Por los cauces ocultos, debajo del limo o detrás de aquél cerro, o de aquel otro, entre las peñas que desnuda el viento y arrastra la tormenta y el alud. Allí estarán, seguramente, unidos nuestros huesos, a la greda, inconfundiblemente nítidos, claros, esperando que se vaya desentrañando el laberinto. Hace tiempo que no estamos ahí. Primordialmente primaveramos en las montañas en que nos recuerdan alegremente, porque no andamos penando: somos flor en la flor, verdor en los reinicios de la vida, germinamos. No somos un pasado forzoso e implacable. Nos gusta aparecernos sonrientes en la larga mañana que crece. Te pregunto si no te ha dado por pensar o soñar que un rostro hecho todos los rostros es un pueblo. Nosotros no venimos a tu conciencia a pedirte una culpa, venimos a traerte un pimpollo cálido de los jardines de la memoria, venimos en nombre del pétalo y el tacto, de la sílaba herida, de la sonrisa sorprendida en el borde de tu alma. Venimos en ancas de tu alegría, no queremos que te vuelvas un estropajo de la muerte. Venimos a resucitar en tu camino para ayudarte a caminar, no sea que pienses que dimos la vida para que te enmudezcan o intimiden, para que entumezcan y resientan en cuerpo y alma. Ahora la ansiedad se nos conmueve por las contracciones de la tierra y los pueblos. Vamos, si, a ser paridos, otra vez resurrectos, otra vez insurrectos sobre la osada y fracasada muerte. Daniel Illanes.