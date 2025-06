Qué hay detrás de la suspensión de más de 500 trabajadores en una fábrica textil de San Juan

Infraestructura San Juan, al límite: el sistema eléctrico no da abasto

La suspensión se dará en la fábrica Vicunha y será solo por una semana, del 16 al 22 de junio, alcanzando entre 500 y 550 trabajadores. Esta decisión se debe a un sobrestock que está teniendo la planta y la poca compra que vienen registrando en los últimos meses. “Como no hay pedido y no se vende nada, según lo que nos han dicho los empresarios, se hacen estas suspensiones llegando a un acuerdo con los trabajadores para que no pierdan”, explicó Vega.