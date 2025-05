Kiosqueros sanjuaninos, entre el rechazo de comprar mercadería con aumento y estrategias para activar las ventas

Desde que se liberó el cepo al dólar para personas físicas, algunos formadores de precios decidieron, en base a la especulación, remarcar los valores de distintas mercaderías. Los supermercadistas pusieron el grito en el cielo y decidieron no aceptar los nuevos precios, y similar panorama se dio en los kiosqueros sanjuaninos , según comentó a Tiempo de San Juan el representante del sector, Carlos Rimza.

Conforme indicó, en algunas líneas particulares registraron aumentos, pero la decisión es no comprar, ya que no es un aumento justificado. Incluso señaló que entre colegas han compartido listados donde se pueden observar bajas de precios. “Creo que esto se va a ir normalizando y se irán acomodando los precios. Si el dólar baja, tendría que bajar la mercadería también” , comento.

Un detalle no menor que destacó Rimza como punto positivo es la cantidad de opciones que surgen como alternativa ante la especulación de algunas empresas en particular. Esto lleva a que los kiosqueros puedan acceder a opciones más económicas, situación que antes no registraban, aunque reconocen que hay líneas que son prescindibles para cada negocio, como es Coca-Cola, por ejemplo.

Con relación a lo que son las ventas, el representante del sector asegura que están bastante tranquilas. “A fin de mes se nota una baja en las ventas, pero en realidad estamos bajo los ritmos normales”, remarcó. Si bien afortunadamente no han registrado pérdidas que preocupen, se observa una tendencia por parte del consumidor de comprar lo justo y necesario, mostrando muchas veces interés por el precio más que por el producto o la calidad del mismo.

Ante este panorama una modalidad que han incorporado varios kioscos, no solo los que se encuentran en la zona del centro sino también en los distintos departamentos, es la incorporación de mesas y sillas para disfrutar de algún producto que se adquiera en el mismo kiosco. Esta alternativa se suma como un plus más para incentivar las ventas, además de sumar distintas opciones de mercadería para cualquier momento del día, siendo un salvataje en más de una oportunidad.