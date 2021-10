Falta de botellas para vino: anuncian principio de solución

Cuando bodegas sanjuaninas aseguran que ya tienen pérdidas por 200 millones de pesos por el faltante de botellas de vidrio para envasar, agravado por el incendio en una de las dos principales cristaleras de Argentina, desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, aseguró que en el corto plazo comenzará a regularizarse la provisión de envases, por dos razones.

"Verallia que se incendió ya tiene a prueba dos líneas de su horno no afectado y si la empresa lo logra, se va a sentir unos 10 o 15 días el faltante pero debería acomodarse el problema", dijo Hinojosa en declaraciones a Radio Colón. La segunda novedad es que Cattorini, otra de las cristaleras grandes de Argentina este lunes pone en funcionamiento un nuevo horno que permitirá contar con14 millones de botellas por mes extra, "esta producción debería equilibrar o mejorar la situación del sector", aseguró.

El titular del INV analizó el dramático contexto: "la falta de vidrio se da a nivel mundial por ende las fábricas fueron consumiendo los stocks de vidrio sumado al mayor consumo de alimentos generó esta faltante. En Argentina hay dos fábricas grandes y se acentúa con el incendio de una de ellas hace dos semanas que afectó mucho uno de sus hornos. El sector se pone en alerta porque en octubre se hace la mayor cantidad de despachos al exterior porque intenta llegar a las góndolas para las fiestas. Es crucial octubre para el mercado exterior como noviembre lo es para el interno".

Hinojosa concluyó: "no hay soluciones mágicas. La importación no es una solución ni de mediano plazo, no hay stock. El hecho de traer vidrio implica tiempo".