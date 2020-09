Las quinielas sanjuaninas en rojo: sufren pérdidas millonarias todos los días

Desde el sábado pasado las agencias de quiniela sanjuaninas reabrieron sus puertas después de permanecer cerradas por 14 días por la vuelta a la Fase 1. Con la implementación de la Fase 3, en el sector pudieron volver a recibir clientes, pero hay preocupación por la baja cantidad de sanjuaninos que acuden a estos establecimientos y por la disminución del caudal de dinero que apuestan en la provincia.

Ernesto Pérez, presidente de la Asociación de Agencieros de San Juan, sostuvo que "ha bajado la recaudación de manera considerable. Todos se quieren cuidar de alguna manera y la verdad es que estamos en una situación complicada, tengamos en cuenta que nosotros arrancamos el 11 de mayo y en junio recién llegamos a repuntar, pero después volvimos a caer nuevamente con los gastos fijos que tenemos y no han bajado".

Y agregó que "la Caja de Acción Social recauda 3 millones de pesos por día con las quinielas en tiempos buenos y ahora estamos un 30% abajo entre las 440 agencias y subagencias que hay en San Juan".

Julio Castro de la agencia Isidoros de Rawson avaló esta situación y afirmó que "la gente está más guardada y a diferencia de la primera reapertura está vez vinieron menos clientes. Tengamos en cuenta que mucha de nuestra clientela es gente grande y por eso no vienen", afirmó Castro.

Al respecto otra de sus colegas de Agencia Víctor, reafirmó que "muy poca gente ha estado viniendo, la mayoría son clientes que ya conocemos, pero lo que si han bajado la cantidad de plata para apostar".

Otro de los trabajadores que habló y quiso dejar reflejado el escenario económico que están atravesando estos establecimientos de azar fueron desde la agencia "El Tano", donde afirmaron que "el gasto promedio se ha reducido en un 60% y estamos recaudando menos dinero".

A la par crece la preocupación por el juego ilegal. Según señaló Claudia Lopez, presidenta de la Caja de Acción Social de San Juan, el juego ilegal en la provincia creció con la afloración de los casinos clandestinos. "Es un tema que genera charlas en la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) porque se genera el juego clandestino, hay mucho juego ilegal, teniendo el casino reglamentado y el Estado que puede controlar, eso se puede evitar", afirmó la funcionaria en Canal 13.

A nivel nacional el sector de agencias de lotería tiene 42.275 bocas de expedíos directas, más 20.000 indirectas. Sólo en la provincia de Buenos Aires operan 4.500 comercios del rubro. La industria tiene los números en cero desde que se decretó el aislamiento social obligatorio.

“La actividad se paralizó. No estamos facturando. Hay que tener en cuenta que la recaudación de quinielas, loterías y juegos poceados es recaudación genuina para cada gobernación”, afirma Patricio Gándola, Presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Loterías, Quinielas y Afines. “La prioridad es salvaguardar la salud en todo el país, como lo ha expuesto el Presidente, pero no por ello debemos perder de vista la actualidad y el futuro inmediato, que será seguir trabajando y generando recursos no solo para nosotros, sino para todos los estados provinciales de todo el país”, analizó el titular de FACALQA en Ámbito Financiero.