Las 10 claves del plan económico de Alberto, según Guillermo Nielsen

El referente económico de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen, dio detalles en una entrevista con el diario económico brasileño Valor sobre cuáles son las medidas que se tomarán si el candidato gana las elecciones de octubre.

Las ideas que expuso

1

Tipo de cambio

“En principio tendremos tipo de cambio flotante. No creo que convenga fijar una tasa de cambio fijo. Precisamos mantener la competitividad del tipo de cambio"

2

Salarios e inflación

“Será propuesto un acuerdo social para poder bajar la inflación cuanto antes, algo parecido a lo que se hizo en España en la década del '70 con el Pacto de la Moncloa. Será un acuerdo de precios y salarios muy importante para poder moderar la inflación, que es uno de los grandes problemas de la Argentina".

3

Acuerdo con el FMI

"Vamos a ver si coordinamos las metas con el FMI. Hoy tenemos un acuerdo y hay ciertas cosas que necesariamente tenemos que conversar con el FMI. No es que vamos a hacer lo que queramos. Pero debe haber una negociación. Vamos a buscar un mayor grado de libertad dentro del actual acuerdo. Vamos a buscar una renegociación de todo: pagos, plazos, términos".

4

Reestructuración

"Antes de ver lo que se hará o se dejará de hacer, todo va a depender mucho de cuál será el punto de partida. Esto es, qué país nos encontraremos. Estamos muy preocupados. No vamos a interferir en el gobierno, pero no podemos no estar preocupados con cuestiones como la fuerte pérdida de reservas internacionales que viene ocurriendo, especialmente en los últimos meses, la falta de confianza, la alta tasa de interés y una profunda recesión que está afectando el empleo y sectores sociales".

5

Deuda

"El nivel de deuda al que está sometida la Argentina exige que el país tenga superávit fiscal primario. Ya no es suficiente tener equilibrio fiscal. Esas necesidades van a crear tensiones en el Presupuesto. Tendrá que ser una gestión ajustada en el gasto. Será preciso mirar muy bien todo eso, será una parte clave del trabajo inicial".

6

Superávit fiscal

"La esencia en cuanto política económica es volver a una política fiscal sólida y fuerte y a una política monetaria que permita que la actividad económica funcione en un modo de expansión, lo que no está ocurriendo hoy".

7

Tasa de interés

“Es necesario que la tasa de interés real sea mucho más baja, uno o dos puntos en términos reales. El problema es que el Gobierno de Macri dejará tasas de interés muy elevadas, sobre todo, por un factor de total de falta de confianza".

8

Liquidación de exportaciones

"Habrá limitaciones, pero muy razonables. Será requerido que los dólares que vienen de las exportaciones tendrán que entrar al mercado en un período determinado, de seis, ocho o doce meses, no sabemos bien, pero tendrán que ser liquidados".

9

Vaca Muerta

"Hay una serie de medidas que estamos preparando, y vamos a enviar proyectos de ley al Congreso para una rápida aprobación. La más importante refiere a un nuevo marco normativo para petróleo y gas, diferente de lo que hay hoy".

10

Retenciones

"Con el problema fiscal que nos deja el gobierno de Macri, está muy claro que no podemos poner fin a las retenciones por algún tiempo. Esto realmente no es factible. No es deseable, pero no es factible. Fue el gobierno de Macri el que ha impuesto retenciones a casi todas las exportaciones, no solo a la agricultura, sino también los servicios y los sectores de alta tecnología".