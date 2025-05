Un amor sobre ruedas: la historia de Mateo y Agustina, la pareja top del ciclismo sanjuanino

Cuando estamos juntos entrenamos, nos vemos prácticamente todos los días en la ruta Cuando estamos juntos entrenamos, nos vemos prácticamente todos los días en la ruta

"La estoy ayudando con los entrenamientos y aconsejándola para que no cometa los mismos errores que yo he tenido. Intento ayudarla aunque no muchas veces me haga caso", dijo Mateo entre risas al contar una anécdota en la Vuelta a San Juan Femenina: "Le dije que ataque, que no vaya de cabeza tirando con toda la gente a rueda e hizo todo lo contrario. Aunque pudo ganar la etapa, pero yo creo que le hubiese ido mucho mejor".

image.png

Agustina Bravo no se quedó con el reto de Mateo y retrucó en Entretiempo: "Pasa que yo vengo del mountain, empecé ciclismo ahí y la ruta no tiene nada que ver. Ahí se va en equipo, es diferente porque el el mountain largas y vas solo, haces tu carrera. Igualmente eso me queda como experiencia, me queda mucho para aprender".

Mateo hizo que me gustara mucho más el ciclismo Mateo hizo que me gustara mucho más el ciclismo

Mirá la entrevista completa: