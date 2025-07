Roberto Ruiz, el albañil atleta que se llevó toda la gloria en la Maratón de San Juan

En su primera vez en la provincia, Roberto Ruiz sorprendió a todos y se quedó con la victoria en los 42K , la distancia más exigente de la tradicional Maratón de San Juan . Oriundo de Sampacho , un pequeño pueblo del sur de Córdoba , este corredor de 42 años fue el más rápido en cruzar la meta entre cientos de participantes. Pero su historia no es solo de running, también es de esfuerzo, humildad y mucha pasión: es albañil y, cuando no entrena ni compite, trabaja por su cuenta con la ayuda de algunos empleados.

“Un amigo me invitó a esta carrera, me dijo que era hermosa, y aquí estoy, con una victoria”, contó emocionado, todavía con la medalla colgada y el sudor fresco del esfuerzo.

Roberto culminó los 42K en 2 horas 25 minutos 47 segundos. Detrás de él quedaron Bruno Claudio (Mendoza) y Jesús Miguel (San Luis). El mejor sanjuanino fue Nelson Pérez, quien terminó en cuarto lugar.

La Maratón de San Juan le dio la bienvenida con un circuito rápido y durísimo, que arrancó en el Dique Punta Negra y culminó en las afueras del Teatro del Bicentenario. “Dicen que es embajada, pero es dura también. Tiene su favor y su contra, así que… Pero bueno, la sentí muy bien. Fuimos con unos chicos ahí, después me pude despegar un poquito y ya los chicos se quedaron, así que me sentí bien y bueno, la pude ganar”, relató.

Roberto nunca había corrido en tierras sanjuaninas. Lo motivó un conocido que ya había participado y le aseguró que era una carrera para disfrutar. Y no se equivocó: “La organización muy bien, muy bien todo. Todo señalizado, todo muy bien. Así que, hermosa carrera”, destacó.

WhatsApp Image 2025-07-27 at 11.07.20 (1)

El hombre que se llevó toda la gloria no entrena en centros de alto rendimiento ni tiene un sponsor detrás. Forma parte de su propio grupo de entrenamiento, al que bautizó con un apodo familiar: “Tin Ruiz”. Desde ahí se entrena y se organiza con otros corredores para asistir a las competencias que pueden costear. “La verdad que fue mucho el esfuerzo. Con el equipo tuvimos que hacer un número y todo. Estaba muy caro, pero logramos estar acá”, explicó.

Aunque compitió con éxito en Rosario, Buenos Aires y su Río Cuarto natal, jamás había venido a San Juan. Tampoco se metió en carreras de aventura o montaña, pero no le cerró la puerta: “Seguramente, si me invitan, me animaría a los cerros sanjuaninos”.