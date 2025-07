Prevenir ahogamientos, una responsabilidad individual y comunitaria: las acciones que se asumen en San Juan

Durante el 2024 la Legislatura provincial instituyó el 25 de julio como el Día Provincial de Prevención de Ahogamiento y Promoción de Prácticas Seguras en Ambientes Acuáticos . Si bien la normativa aún no se sanciona, el propósito de esta fecha consta en visibilizar las acciones que lleva a cabo el Sindicato Único de Guardavidas y afines , como también concientizar sobre la importancia de tomar medidas preventivas para evitar ahogamientos, sobre todo durante los meses más cálidos, que es donde se registran mayor cantidad de incidentes y víctimas fatales.

Educación y concientización

Es de vital importancia compartir y enseñar técnicas de natación y seguridad acuática desde edad temprana, para que desde la infancia se incorporen los cuidados necesarios para evitar incidentes.

Esto se puede potenciar y fomentar durante las colonias de verano, como también en las escuelas, apuntando a los más chicos.

Supervisión activa

Como adultos responsables, nunca hay que dejar a niños o personas no nadadoras sin supervisión directa y constante, incluso en piletas pequeñas. Estar presente implica estar atentos, sin distracciones como celulares o libros, para que la supervisión sea realmente activa.

Presencia de guardavidas

En caso de asistir a balnearios, natatorios, clubes o similar, el sanjuanino puede exigir la presencia del guardavida profesional en el caso que se encuentre en el lugar. Es importante tener en cuenta que el guardavida profesional cuenta con capacitación en primeros auxilios y RCP.

Señalización y normativas claras

En zonas donde se desarrollan actividades náuticas, sean de interior como de exterior, se haber cartelería visible con normas de uso, profundidades, zonas habilitadas y prohibiciones.

Como usuarios de estos espacios, se deben respetar las banderas de advertencia de seguridad náutica y guardavidas en playas de los distintos diques de la provincia de San Juan.

Infraestructura segura

Las piletas deben contar con un cierre perimetral y todas las instalaciones deben estar en buen estado (escaleras, bordes antideslizantes, iluminación adecuada).

Además, se debe contar con elementos de rescate a mano como salvavidas, pértigas, botiquín.

Uso adecuado de elementos de flotación

Utilizar chalecos salvavidas homologados, especialmente en embarcaciones y los distintos deportes náuticos. Es indispensable no confiarse de los elementos inflables como flotadores o colchonetas como sustitutos de seguridad.

Evitar conductas de riesgo

Sin duda es una de las medidas preventivas más importantes, ya que muchas veces las fatalidades se dan por un acto imprudente. Es por ello que es importante no ingresar al agua bajo los efectos del alcohol o drogas, evitar tirarse de cabeza en zonas desconocidas y no nadar en solitario o en lugares no habilitados.

Capacitación en RCP y primeros auxilios

Es fundamental aprender maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y saber cómo actuar ante un caso de ahogamiento, como también promover cursos de primeros auxilios en ambientes acuáticos en la comunidad.

Estas medidas deben aplicarse de forma conjunta y sostenida, ya que la prevención del ahogamiento es una responsabilidad compartida entre personas, instituciones, autoridades y la sociedad en su conjunto. Implementarlas salva vidas.