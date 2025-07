La fiesta de recibida de Francisco Guevara reunió al uñaquismo: mirá quiénes fueron

El frío y las nubes no fueron un impedimento para que el ex secretario de Ambiente y actual asesor de Sergio Uñac en el Senador, Francisco Guevara, celebrará un logró más en su vida. De los festejos no solo fueron parte familiares y amigos, sino también dirigentes políticos aliados al uñaquismo que dijeron presente para acompañar a Guevara.