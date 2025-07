Trabajaba en la noche sanjuanina, se cansó, vendió todo y ahora comparte contenido sobre su nueva vida en el campo

Embed - Mauri Aguero Sitjar on Instagram: "Hoy nacieron 2 nuevos " View this post on Instagram A post shared by Mauri Aguero Sitjar (@extrasensorial_)

"Me estaba por recibir de ingeniero y siempre trabajé en la noche, fue mi mayor fuerte. Conducía fiestas y hacía una fiesta muy popular, 'La Nasty'", reveló Mauricio que en Instagram es @extrasensorial_.

Al principio vivió en una casa rodante y luego comenzó a construir su hogar de barro con ayuda de tutoriales de YouTube y amigos. "Tenía una casita de madera, la recubrí con barro, agua y pasto. Es muy económica la construcción así, y además te aísla del frío y del calor. Yo venía de vivir en un caserón, de gastar plata al pedo. Ahora entendí que me la puedo hacer yo", reveló.

En siete meses Mauricio ya armó un invernadero y cría animales como gallinas, patos y perros. El contenido de sus redes sociales, eran los videos sin editar, que le mandaba a su mamá para que vea cómo iba todo alejado de la ciudad y un día decidió comenzar a subirlos. La respuesta de sus seguidores fue inmediata.

El proceso fue gradual pero profundo. Armó un invernadero, recibió animales de regalo —gallinas, patos, perros— y empezó a producir sus propios alimentos. "No como mucha carne. Me alimento más de legumbres y verduras. La idea es llegar a ser autosustentable en un futuro. Todavía no tengo caballos, pero ya llegará el momento", adelantó.

El contacto con la naturaleza le trajo no solo bienestar sino una nueva forma de conexión social. Aunque se reconoce como una persona de perfil bajo y poco sociable, las redes se convirtieron en una manera de mantener el vínculo con el mundo. "Empecé haciendo videos para mi vieja, que estaba preocupada. Le mostraba lo que iba haciendo cada día. Después me di cuenta de que tenía un montón de material y empecé a subirlo. No están editados, son lo que son. La gente me comenta, me recomienda cosas, hasta vienen a visitarme".

Lejos de renegar de su pasado, Mauricio aún organiza eventos, especialmente con fines solidarios. Cada viernes visita merenderos, lleva donaciones y aprovecha para hacer las compras semanales. "Sigo conectado con la noche desde otro lugar. Mis amigos están allá y me ayudan a juntar juguetes, alimentos. Trato de transmitir valores reales, que la gente se cope y colabore".

Su mensaje es claro: se puede vivir de otra forma. "No me pasó nada traumático. No tuve ninguna crisis. Simplemente sentí que había etapas cumplidas. Me jugué por este proyecto y no me arrepiento. Se vive más feliz conectado con la naturaleza. La vida en el campo es más barata, no tenés Pedidos Ya ni gastás en pavadas. Invertís en otras cosas: una buena camioneta, una compu, comida para los animales".

Tras siete meses en su nuevo hogar, Mauricio todavía no planea volver. "Me tomé este año para meterle a este proyecto. Quiero vender huevos de gallinas libres, felices. Y ojalá pueda inspirar a otros a animarse. El consejo es ese: si te gusta esta vida, jugátela. Porque se puede y vale la pena".