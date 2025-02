Neymar y un regreso que sigue siendo para el olvido en el Santos

La prensa brasileña fue implacable con el rendimiento del ex jugador del FC Barcelona y PSG. Con estadísticas que reflejaron fallos en momentos clave, Neymar no logró convencer en los 75 minutos que permaneció en el terreno de juego (81 si se cuenta el tiempo de descuento). Perdió 24 balones, no completó ni uno de los siete regates que intentó y no disparó ni una sola vez al arco. Aunque fue el jugador que más faltas recibió (cinco), eso no bastó para equilibrar una actuación calificada como decepcionante.