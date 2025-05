Los técnicos que se rebelan y hablan de las apuestas en el fútbol sanjuanino: "Los jueves son una subasta cuando designan los árbitros"

El técnico del Víbora fue el más explosivo. Tras el polémico choque con Peñarol, cuyo partido terminó con tres expulsados, doce minutos de adición, tres penales cobrados para el mismo equipo y una gresca entre los dos equipos, Daguerre no dudó en exponer lo que, según él, ocurre cada semana: “Yo me entero en el entretiempo que el partido estaba en las apuestas. En el primer tiempo tuve siete amonestados. Tenía toda la defensa amonestada, no el delantero. Entonces si me pongo a hilar, esta es una queja que vengo diciendo hace rato. Los jueves es una subasta cuando dan los árbitros”.

Pero sus palabras no se quedaron en una crítica general. El técnico puyutano fue más allá y confesó que también intentaron sobornarlo: “A mí me fueron a buscar, me hablaron para ir un partido para atrás. ¿Sabés cómo lo saqué cagando? Yo esto lo viví en carne propia. Hace un mes y medio que estoy en San Juan y ya sé quién está con el tema de las apuestas, quién corrompe árbitros, quién corrompe jugadores. Esto no es de ahora. Esto está hace tiempo en la Liga”.

El entrenador, visiblemente indignado, también cuestionó la responsabilidad colectiva y la hipocresía de muchos actores del fútbol local: “Hay que sacarse la careta. Esto está pasando y está pasando de verdad. No solo es un problema de los clubes, hay árbitros en la joda, hay técnicos en la joda, hay dirigentes en la joda. Lo tienen que saber”.

Durante una extensa entrevista con el programa Línea de 4, Daguerre remarcó el compromiso de su cuerpo técnico y plantel: “Yo jamás tuve a mis jugadores aislados de este tumulto. Perdimos una final con Pergamino y el equipo salió a felicitar al árbitro. Porque fue el mejor que nos tocó. Y perdimos una final. A mí me molesta que a mis jugadores los amonesten, que se hagan expulsar. Eso también es un mensaje”.

Otro de los que se animó a hablar fue Gastón Solera, en diálogo con el periodista Víctor Meglioli en Radio Santa Cecilia. El ex DT de Unión también reveló que recibió presiones: “Jugando una final del Regional con Unión me levantaron el teléfono en la semana. Me dijeron que había que hacer esto o lo otro. Me pasó en ese partido y en otras finales. ¿Qué hacés ahí? ¿Denunciás? ¿Hacés caso omiso? ¿Arreglás? Te entra el miedo. A mí me pasó”.

Solera coincidió con el DT de Sportivo en que el problema es de larga data. “Esto no es de ahora. Las sospechas existen hace mucho tiempo, desde hace treinta o cuarenta años se habla de que se favorece a tal o cual. Hay partidos donde no hay forma de que no exista la duda”, expresó el entrenador sanjuanino.

Y agregó: “Esto no es solo cosa de árbitros. También hay responsabilidad de dirigentes, jugadores, técnicos. Nos equivocamos todos. Es una triste realidad que a veces te hace querer alejarte del fútbol. Nos olvidamos de que nuestro fútbol necesita crecer”.