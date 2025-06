Franco Aguirre anotó su primer gol con la camiseta de San Telmo y cortó una sequía en la Isla Maciel

El duelo ante Agropecuario terminó 3-3 y el futbolista ex San Martín fue clave para anotar su primer gol con la camiseta de San Telmo . Este gol no solo significó su estreno personal con el Candombero, sino que además sirvió para cortar una racha negativa de casi 400 minutos sin convertir en condición de local. El último había sido frente a Estudiantes (1-0) el 22 de marzo.

Ahora, el conjunto de la Isla Maciel buscará afianzarse en la tabla y buscar un lugar en la clasificación al reducido.

El gol de Franco Aguirre para el primero con la camiseta de San Telmo:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PrensaSanTelmo/status/1929313110109610245&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/4TwpXphxwZ — Club Atlético San Telmo (@PrensaSanTelmo) June 1, 2025

'La Joya', el pibe que fue promesa en San Martín y hoy se sumó como 'soldado' de San Telmo para buscar el ascenso a Primera

No todos son tocados con la varita mágica. Algunos explotan y llegan muy lejos y otros se quedan en el camino. Distinto fue el caso de Franco Aguirre (24), el pibe que salió de San Martín y que después no tuvieron en cuenta. El jugador nunca colgó los botines y siempre insistió con buscar posibilidades dentro del fútbol. Peñarol lo tuvo algunos meses y después estuvo un tiempo en Acfa, equipo que milita en la Liga de Buenos Aires y que jugará el Regional Amateur. En el receso de la Primera Nacional y casi de sorpresa, cayó la noticia de San Telmo; eso cambió su vida por completo: firma con el equipo de la Isla Maciel y la 'mano' que le dio Luis Ardente, el ex arquero Verdinegro, para que pueda seguir jugando profesionalmente.

"Sinceramente no me lo esperaba, porque habían solo 4 cupos y era complicado este mercado. Estuve hasta los últimos días esperando a que salga algo y gracias a Dios, me salió esta oportunidad", le comentó 'La Joya' a Tiempo de San Juan. El jugador ya hizo estadía en la Isla Maciel y ya tuvo minutos en un amistoso ante Lugano. El volante creativo jugó para los suplentes y anotó hat trick en su primera presentación con la camiseta de San Telmo.

Aguirre aseguró que su llegada al equipo fue gracias a la mano que le dio Luis Ardente, el ex arquero Verdinegro."Quiero agradecerle a él que está de manager y a Alfredo Grelak (DT), quienes confiaron en mí. Estoy muy feliz. Ahora quiero ponerme a punto y prepararme de la mejor manera para cuando me toque la oportunidad".

image.png

Sobre su salida de San Martín, el jugador dijo que la decisión fue porque no estaba teniendo muchos minutos en el equipo. "El jugador de fútbol siempre quiere estar en cancha, pensé que lo mejor sería hacer un cambio. Hablé con Raúl y coincidía en lo que yo pensaba. Por suerte no tuve ningún problema para salir y eso se lo agradezco a la gente de San Martin".