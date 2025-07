En la previa de Chelsea-PSG, Enzo Fernández le hizo un pedido muy especial a los hinchas argentinos

Chelsea eliminó a Fluminense pero PSG goleó 4-0 a Real Madrid. "Increíble la verdad, sorprendió el partido. Eso demuestra el PSG hoy en día, viene demostrando durante este año lo que logró. Esperemos que el domingo sea un lindo partido", dijo. "En las finales se juega muy concentrado, sabemos que no podemos dejar espacios y darle la chance a PSG que tiene muy buenos jugadores", completó.

"Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas, he tenido la suerte de ganar la mayoría. Es una final más, obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial pero se va a disfrutar casi de la misma manera. Esperemos que los argentinos hinchen por Chelsea, les agradezco por el cariño y el amor que me brindan día a día", prosiguió más tarde.

"Es muy importante este título, juegan los mejores clubes del mundo. En el pasado lo han ganado pero uno más no vendría mal. Trataremos de preparar el partido de la mejor manera. Sabemos al equipo que nos enfrentamos pero confiamos en nuestras armas. Tenemos un gran equipo, un gran grupo. Haremos lo mejor", sentenció.