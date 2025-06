Alianza sueña en grande: Retamar y Reina, con la mira en el Regional de futsal

El torneo, que tendrá sede en San Juan, se jugará del 18 al 22 de junio. El formato incluye fase de grupos, semifinales el sábado y la gran final el domingo. El campeón se ganará un boleto a una final contra el campeón de Buenos Aires por una plaza en la Copa Libertadores 2026. El subcampeón y el tercero también tendrán una chance de clasificar a través de un cuadrangular junto a dos equipos bonaerenses.

“Hoy nos toca representar a San Juan junto a Huarpes”, destacó Reina. “Pero lo importante es que a quien le toque, lo haga bien. Hace mucho que no se ve a un equipo sanjuanino destacarse a nivel nacional, y queremos que eso cambie”.

Rivales conocidos, respeto por el sur

Alianza ya tiene en la mira a sus tres rivales de zona: San Isidro y Mercantil, ambos del sur del país, y USAR, de Rosario. “Nos pasaron videos, incluso vimos partidos en vivo. Tenemos material reciente y los estuvimos estudiando”, señalaron.

Sobre el alto nivel de los equipos del sur, Reina explicó: “Allá hace mucho frío y tienen muchos gimnasios techados. El futsal se juega mucho y desde hace años. Nosotros recién ahora nos estamos poniendo a la altura, pero se ha emparejado bastante. No tanto con Buenos Aires, pero sí entre provincias del interior”.

De once al parqué: el camino al futsal

Eduardo Reina jugó fútbol 11 en Trinidad y en los viejos torneos federales, hasta que una lesión lo empujó a cambiar de disciplina. “El futsal me costó al principio, porque es muy dinámico. Jugás cuatro minutos, salís, entrás de nuevo... tenés que aprovechar cada segundo al máximo”, relató.

Por su parte, Retamar se formó en Macabi. “Arranqué ahí porque iba con mis amigos. Después tuve un técnico, Germán Vega, que me enseñó a amar este deporte. Eso te marca. Si el formador no transmite pasión, el chico se va a jugar a otra cosa. Yo me enamoré del futsal”.

Ambos coinciden en que la intensidad, la rapidez mental y física y la familiaridad del entorno hacen del futsal un deporte único. “En once podés descansar más. En futsal no hay respiro: si no estás en movimiento, estás afuera”, dicen entre risas.

El Cantoni, la gente y las promesas

La expectativa por jugar de local también está en el aire. “Ojalá que el Cantoni esté lleno o casi lleno. El futsal creció muchísimo en San Juan: hay femenino, masculino, inferiores… Es un deporte muy familiar. Que esté la mamá, el hermano, los amigos, es algo hermoso”, remarcó Retamar.

Ambos jugadores hicieron un llamado especial a los hinchas: “Necesitamos que vayan a alentarnos, no importa los colores. Hoy representamos a Alianza, pero también al futsal sanjuanino”, dijeron.

Y claro, no podían faltar las promesas. Eduardo Reina fue claro: “Prometemos que el grupo va a dar el cien por ciento, como lo venimos haciendo en la Liga”. ¿Pero algo más concreto? Entre risas y bromas con las conductoras del programa, surgieron ideas como grabar un TikTok con coreografía incluida o llegar a la misa del domingo arriba de un camión de bomberos.

Retamar también se prendió: “Me sumo a las promesas. Si se da, hacemos un viaje a la Difunta con todo el grupo. Hay que vivirlo a pleno”.