¿Quién es el primer argentino en ser convocado por la selección alemana?

El centrocampista Mateo Klimowicz se convirtió en el primer argentino en ser convocado para la Selección de Alemania, en esta caso Sub 21.

Se trata, como muchos futboleros ya se imaginan, del hijo de Diego Klimowicz, aquel espigado atacante que es ídolo de Instituto de Córdoba.

Klimowicz, nacido en Córdoba el 6 de julio del 2000, debutó en Instituto en 2017 a los 17 años y en 2019 fue vendido al Stuttgart, donde ya lleva jugados 29 partidos, entre la segunda y primera división.

El cordobés es mediocampista ofensivo, comparte equipo con Nicolás González y en la presente temporada jugó 22 encuentros y marcó un gol.

El Granadero, su padre, es ídolo de Instituto pero también dejó su huella en Alemania donde brilló en Wolfsburgo, Borussia Dortmund y Bochum entre 2002 y 2010.

Cabe señalar que el joven volante se convirtió en el primer argentino en de la historia en ser convocado al combinado nacional juvenil germano. “Creo que la principal diferencia entre Argentina y Alemania son los campos de juego. Acá están húmedos y son rápidos, algo que en Argentina es raro, quizás en los clubes grandes pero no hay canchas así en los otros equipos. Técnicamente acá, los pases son más fuertes. Digo eso porque jugué en la segunda división en Argentina, no en la máxima categoría”, había analizado en una entrevista que le brindó a Infobae en 2020.

“En Argentina tenía a todos mis amigos más cerca de casa. Nos veíamos todos los días, tomábamos mate, jugábamos a la PlayStation, salíamos a comer. Acá estoy más solo. Bueno, me reunía con Nico (González), Santi (Ascacíbar) o Pocho (Emiliano Insúa). Nosotros los argentinos nos reunimos mucho y como saben que estoy solo siempre me invitan a comer afuera. Ahora estoy con mi papá. Tomamos mate, miramos series, salimos a caminar o vamos al shopping. Hacemos vida normal”, reveló Klimowicz en dicha entrevista, en la que también reveló quiénes son sus ídolos futbolísticos: “Siempre le presté atención a mi papá y él es la primera persona que me da consejos sobre el fútbol. Además de él, soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Él es mi ídolo desde que tengo 10 años”.