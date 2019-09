Los referentes sanjuaninos del básquet, extasiados por la Selección y el histórico triunfo

Después de que la Selección Argentina de Básquet consiguiera una gran victoria frente a Serbia, el candidato a quedarse con el título mundial en juego, un triunfo histórico para el deporte nacional, el mundo de la naranja sanjuanino se mostró exultante por el resultado del combinado que hace soñar con una Segunda Generación Dorada, como aquella que se coronó campeona olímpica en Atenas 2004 de la mano de Manu Ginóbili y compañía.

Hoy, con uno de los jugadores que fue partícipe de esa gesta, Luis Scola, el equipo que dirige Sergio 'Oveja' Hernández derrotó al conjunto balcánico por 97 a 87 en el Mundial de China y desató la locura de propios y extraños. Es por ello que Tiempo de San Juan le consultó a los especialistas en la provincia, que ofrecieron su visión sobre lo sucedido y que muchos se animan a decir que lo conseguido sólo se equipara al subcampeonato mundial de Indianápolis 2002 y la medalla de oro en los Juegos de 2004.

El jugador y periodista especialista en básquet, Federico Vallejos, analizó el logro obtenido y se anticipó a lo que se viene: un posible choque entre Argentina y Estados Unidos en semifinales mundialistas. "Se le ganó al primer candidato, al subcampeón en Río. El legado de la Generación Dorada se vio en el grupo, con un Scola líder y Campazzo descomunal, que jugó el mejor partido de su carrera con un show de asistencias y logró un récord que no se lograba desde 1944, cuando el croata Toni Kukoc lo hizo", explicó.

Sobre el base del que todos hablan, que juega en Real Madrid, expresó: "Maneja el ritmo del equipo, tiene pases mágicos. Hoy jugó como un animal", mientras que sobre el próximo rival a enfrentar dijo: "Me gustaría que fuera Estados Unidos por lo que representaría si se le gana, sería darle continuidad a la épica. La pequeña ventaja que tiene Argentina es que las reglas FIBA del mundial son un tanto desconocidas para el Dream Team que en la NBA tiene otro reglamento".

Franco Díaz, DT de Del Bono, sostuvo: "Si bien es pronto hablar de Generación Dorada, es importante lo que han conseguido como equipo, ya que tenían la mochila pesada de que tenían que reemplazar a grandes figuras. Con Campazzo como líder y la experiencia de Scola, se obtuvo un buen resultado, más la predisposición para defender. Le hemos ganado a uno de los mejores equipos del mundo. Estoy muy feliz y espero un partido duro con el próximo. Estos chicos han hecho historia porque ya estamos en Tokyo 2020 y el mundo no para de hablar del básquetbol argentino".

Claudio Manrique, DT de Jáchal, expresó: "Lo de hoy fue fantástico. Mostró una solidez como equipo, con rotación defensiva y con mucho compromiso. Entre los serbios había diferencia de talla de hasta 20 centímetros y sin embargo se equiparó. El planteo de Herández también fue fantástico, Campazzo manejó el partido como quiso, es extraordinario dentro de la cancha. Fue trabajo de equipo con nombres nuevos que fueron claves cuando se los necesitó. Es una demostración de lo que un equipo argentino ama lo que hace, por dónde lo mires el partido fue perfecto, es amor y compromiso con el equipo sin importar el lucimiento personal. Seguimos siendo una potencia y se mantiene el espíritu amateur".

Fabricio Cabañas, jugador de Jáchal y figura del deporte local: "Hoy fue un día especial para los que amamos y hacemos este deporte, como yo que vivo del básquet. Fue una emoción muy grande lo que se vivió. Me levanté, me hice unos mates y me senté a ver la Selección, que me emocionó, me encantó. Fue motivador ver cómo los jugadores dejaron todo dentro de la cancha, el sacrificio que hicieron para conseguir esta victoria, lejos de sus familias. Ojalá sea el puntapié inicial de una revolución en el básquet para seguir creciendo. Queda un partido más que mañana se conocerá el rival, pero a dónde se llegó es un montón. Sobre si se puede considerar una Segunda Generación Dorada, todavía hay que espera, hoy demostraron mucho y son muy jóvenes así que queda por ver qué más tienen".

Emmanuel Uzair, jugador de Urquiza: "Realmente fue muy emocionante porque ganarle a un equipo de la talla, de la trayectoria y de la calidad de jugadores que tiene Serbia ha sido impresionante. Ver batallar a los pibes de Argentina contra los pilares de gran altura como los internos de Serbia fue increíble. Esto no ha sido casualidad, vienen trabajando juntos hace mucho tiempo, el laburo de Oveja con esta camada es de día a día. Afinazarlos como grupo y verlos divertirse en la cancha emociona, desplegando un juego de altísimo nivel. Esta mañana, me llené los ojos de básquet. Compararlos con la Generación Dorada es apresurado, son dos momentos distintos. Scola es el alma del equipo y pudo transmitir el fuego sagrado del histórico combinado, esa convicción para salir a la cancha y comerse al que tengan en frente. Esto es de León Najnuder, creador de la Liga porque estos pibes hace dos años estaban jugando ese torneo y hoy se igualan a los monstruos de la NBA".

Juan Hierrezuelo, jugador de Selección Juvenil Argentina: "La Selección está anímicamente mejor que nunca. Hay que agrandarse un poco para jugar así y demostraron que se puede, le ganaron a uno de los principales candidatos, sino el más fuerte. Están motivadísimos, van a dejar todo dentro de la cancha, de eso no va a haber duda, dese la primera pelota hasta la última. Para mí no es una Segunda Generación Dorada porque hay una sola y ya pasó. Este es un buen equipo, ellos se hacen llamar "El Alma", pero no se los puede comparar. Podrán venir mejores o peores, pero iguales jamás porque Generación Dorada hay una sola en el mundo".

El presidente de la Federación de Básquet Sanjuanina Darío Bustos también opinó: "La alegría que tenemos todos los amantes del básquet es increíble, que la Argentina se siga manteniendo entre los 4 mejores del mundo. Sacando a Estados Unidos, hoy tenemos el mejor básquet de América y eso nos da una perspectiva muy grande para seguir creciendo con el deporte en el país y eso que se desparrame a las provincias, con una cantidad inusitada de entrenadores en el Mundial, eso marca un trabajo importante que se viene haciendo en todo el básquet de Argentina. Hablar de Generación Dorada es quizás muy pronto. Este es un equipo joven en formación, hay que esperar los próximos Juegos y ver si logran mejores adjetivos que los que actualmente pueden tener y emocionar al país".

Sobre la preparación del combinado para esta competencia, el dirigente señaló: "En el proceso de preparación de este mundial, la Selección estuvo jugando en San Juan una de las ventanas de la eliminatoria, gracias al apoyo de la Secretaría de Deportes y es un orgullo como sanjuaninos haber participado en el camino hacia este día histórico".