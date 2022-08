Un futbolista es sospechoso de haber matado a martillazos a su ex pareja

El deportista y la mujer de 56 años habían mantenido una relación amorosa durante 12 meses pero en un momento ella terminó con él. Ante esto, él la habría llamado insistentemente durante varios días y le habría enviado cientos de mensajes, motivo por el cuál ella optó por realizar una denuncia por acoso.

El trágico desenlace puso entonces en la mira a las autoridades. El fiscal de Bolonia, Giuseppe Amato, negó que haya habido negligencia judicial y en diálogo con la agencia de noticias Ansa aseguró: “Hicimos lo que pudimos”, al tiempo que explicó que el informe de acoso no destacaba “situaciones de riesgo concreto”.

Lo cierto es que Matteuzzi estaba hablando por teléfono con su hermana cuando ingresó a su edificio y se encontró con el futbolista. “Se bajó de su auto y comenzó a gritar: ‘No, Giovanni, no, te lo ruego, ayuda’”, relató su hermana a la televisión italiana. Después de eso la llamada se cortó. “Estaba al teléfono. Inmediatamente llamé a los Carabinieri que llegaron de inmediato. Vivo a 30 km de distancia. Al final él la mató a golpes”, aseguró la mujer. Matteuzzi fue encontrada con vida por los médicos que llegaron al lugar del hecho, pero sus lesiones en la cabeza eran tan graves que murió camino al hospital.

Tanto Stefanía como algunos vecinos dieron testimonio sobre el nivel de violencia que había en la pareja al relatar episodios de peleas a gritos en el departamento de la mujer en donde se oyeron en ocasiones platos rotos y hasta una luz. Además, en una ocasión él habría “saboteado su automóvil” y en otras oportunidades lo vieron trepar por el balcón para entrar al apartamento cuando ella había cerrado la puerta con llave y le impedía el ingreso.

"Ella le tenía mucho miedo porque se había vuelto persistente y no quería dejarlo entrar a la casa", relató una vecina en declaraciones publicadas por el sitio británico The Sun, mientras que otro contó que la mujer le había pedido que bajo ninguna circunstancia le permitiera entrar al edificio.

El femicidio de Matteuzzi ha generado tal repercusión que la ministra de Justicia de Italia, Marta Cartabia, pidió que se siguiera de cerca el accionar de la Policía durante la investigación. Por el momento, el futbolista Padovani, quien como profesional jugó en más de 10 clubes de su país, fue arrestado y es el principal sospechoso del crimen.