Paren todo chicos que apareció la cumbia del 'Chiqui' Tapia: "Temaiken"

¿Cómo dice que le va campeón del Mundo? Obviamente que bien, si es el sanjuanino que el mundo conoce luego de la campaña espléndida que hizo con la Scaloneta. Claudio Chiqui Tapi ya cuenta con una canción inspirada en su nombre. No podes no escucharla.

Obviamente, el nombre de la canción es "La cumbia del Chiqui Tapia". Pero si la escuchas de cierta manera, tiene una premonición. Al finalizar, el cantante dice, “ de su mano, la Selección buscará dar la vuelta olímpica. Si la escuchábamos una semanas, “elijo creer”.

La copa del Mundo en San Juan

Es un hecho que el dirigente sanjuanino llegará en los próximos días para cumplirle a la Difunta. Pero no llegará solo, sino que lo hará acompañado de la famosa copa dorada de 36.8 centímetros de alto que alcanzó la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, después de vencer en los penales a la poderosísima Francia. Todavía no está confirmada la fecha, pero será la próxima semana: podría ser el jueves o viernes, teniendo en cuenta que Tapia podría pasar Año Nuevo con su familia de San Juan.



Un detalles de la histórica visita de la Copa del Mundo es que se organizará una multitudinaria caravana desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento hasta el paraje de Vallecito. La misma será encabezada por Tapia y el trofeo que levantaron Messi y compañía en tierra árabe. Podría participar el gobernador Sergio Uñac, amigo íntimo de "Chiqui". Si bien no contará con la presencia de los jugadores campeones, ya que todos están de vacaciones y pronto deberán regresar a sus clubes, en la provincia sueñan con la visita de Lionel Scaloni. El propio entrenador contó en los últimos días que fue en San Juan donde se empezó a gestar el anhelo de la Copa Mundial.