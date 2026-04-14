Mundial 2026: cuatro talentos listos para explotar en la Selección Argentina

Tras las victorias de Argentina ante Mauritania y Zambia, la atención se traslada ahora al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J, con el objetivo de defender su estatus de campeón del mundo.

Con Lionel Messi posiblemente liderando el ataque una vez más, la Albiceleste será una opción atractiva para que los apostadores deportivos apuesten por su liderazgo en el grupo y su lucha por el trofeo. Además, las mejores casas de apuestas en argentina permitirán a los fanáticos apostar en cada partido del torneo.

Pero a pesar del estatus de Messi como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, cumplirá 39 años durante la competencia. Es posible que Argentina no pueda depender de él por completo, lo que podría permitir que cuatro talentosos jugadores jóvenes den un paso al frente en los partidos decisivos.

Nico Paz

Scaloni tiene múltiples opciones para elegir antes de que la lista definitiva para el Mundial deba entregarse a la FIFA el 30 de mayo. Sin embargo, la última fecha internacional prácticamente garantizó el lugar de Nico Paz en el torneo.

El mediocampista ofensivo del Como anotó su primer gol con Argentina en la victoria por 2-1 ante Mauritania. Su fantástico tiro libre fue lo más destacado de un excelente partido para el joven de 21 años, quien también ha brillado en Italia. Hace apenas un año, Scaloni vaticinó que Paz tiene un gran futuro por delante; aunque no sea titular en todos los partidos, su reputación no hará más que crecer si logra tener impacto saliendo desde el banco.

Thiago Almada

Desde su llegada al Atlético de Madrid el verano pasado, Thiago Almada no siempre ha gozado de minutos regulares bajo el mando de Diego Simeone. Sin embargo, a nivel internacional la situación ha sido opuesta.

Scaloni siempre ha sostenido que Almada es un jugador importante para el esquema, algo que el volante demostró durante las Eliminatorias. Anotó contra Bolivia, Uruguay y Colombia, y luego tuvo un papel protagónico en el 5-0 contra Zambia, donde provocó el penal para el gol de Nicolás Otamendi. Tras haber jugado solo seis minutos en Qatar 2022, un buen torneo en Norteamérica no solo confirmaría al jugador de 24 años como pieza clave, sino que le daría argumentos para ganar terreno en el Atlético.

Franco Mastantuono

Franco Mastantuono no fue convocado originalmente para la última ventana internacional, ya que Scaloni hizo referencia a su falta de rodaje en el Real Madrid. Aunque finalmente se ganó un lugar de último momento en la lista, le costó gravitar en el partido contra Mauritania en la Bombonera.

Con solo 18 años y sin minutos regulares en su club ni en la Selección, existe el riesgo de que quede fuera de la cita mundialista, especialmente ante el gran presente de Nico Paz. Sin embargo, tras reconocer las críticas, Mastantuono afirmó que trabajará duro para ganarse su lugar. Si logra un cierre de temporada fuerte en Madrid, su talento indiscutido podría convencer a Scaloni de incluirlo en la nómina final.

Giuliano Simeone

El hijo del "Cholo" aporta una energía incansable al seleccionado nacional. Scaloni le ha dado más oportunidades tras elogiar su capacidad para ejecutar instrucciones tácticas, lo que se traduce en actuaciones de alta intensidad.

No obstante, Giuliano ha sido utilizado principalmente como pieza de recambio y aún no ha logrado consolidarse como titular, a pesar de su notable mejoría en el club durante la temporada 2025/26, donde registró seis goles y ocho asistencias. Parece una certeza que Simeone integrará la lista de 26 para el Mundial, pero queda por ver si tendrá la oportunidad de saltar al campo desde el arranque para afianzarse como un pilar del equipo.