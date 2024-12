Lea Regalado, el pibe que fue clave ante Vélez en el Alberdi y hoy le toca alentar a sus compañeros en la tribuna

Leandro Regalado hasta hace poco fue uno de los soldados del plantel, estuvo lejos tras ser cedido a préstamo a Colón Junior para el Regional y después de esa estadía, regresó a Concepción para volver a buscar su lugar en el primer equipo. Hoy lo vive desde afuera, pero como hincha y jugador. "Esté o no en el club, yo siempre le deseo lo mejor, porque es el club que amo", le dijo a Tiempo de San Juan.

El delantero que fue cedido a préstamo hasta culminar el paso de Colón en el Regional, volvió a Concepción más fresco, con más ganas y buscando pelear un lugar. "Ahora tengo una visión diferente, soy hincha de este club, siempre lo he vivido así y uno se encuentra acá por esto".

WhatsApp Image 2024-12-07 at 22.14.53.jpeg

Además, remarcó que en la previa a la final con Gimnasia de Mendoza por el ascenso a Primera, charló con algunos compañeros del verdinegro y les agradeció por este gran momento: "Los felicité por la campaña que han hecho, me tocó hace poquito volver después del paso con Colón, pero siempre estuve en contacto con ellos. Me siento muy feliz, se lo merecen. Trabajaron mucho para llegar a esta instancia y espero que mañana (este domingo) puedan reafirmar todo lo del año".

WhatsApp Image 2024-12-07 at 22.14.13.jpeg

LEA REGALADO, EL PIBE CLAVE EN EL PASE ANTE VÉLEZ POR COPA ARGENTINA:

WhatsApp Image 2024-12-07 at 22.14.52.jpeg

El delantero sanjuanino fue parte del plantel de César Monasterio el año pasado, cuando no solamente disputaba el campeonato de la B Nacional, sino que hasta llegó a hacer historia en la Copa Argentina, al llegar hasta los cuartos de final. En los 16avos tuvo enfrente a Vélez, el equipo de Milito que no supo marcar la diferencia de categoría y terminó temblando ante un San Martín hambriento que empató y terminó llevándose la tanda de penales: Leandro Regalado no se achicó y le rompió la red al arquero. El Alberdi estalló y los hinchas se sacaron el sombrero con el pibe tuvo presencia para sacar del camino al Fortín.