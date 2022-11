La hija se graduaba a la hora de Argentina-México: "Me saco un riñón y te lo doy, pero esto no"

“Feli, te lo juro, pero te lo juro… Pará que tengo a un pelotudo cortándome el pasto acá. No sé, me lo hace a propósito el pelotudo. Escuchame una cosa. Te amo hasta el infinito y más allá. Me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas. No me pidas esto. Te lo pido por favor. Te amo con todo. Voy a lo que haga la flia, voy a lo otro… No me hinchés las pelotas… un diploma de mierda ”. Así comienza el primero de los tres hilarantes audios que compartió una adolescente llamada Felicitas Chennales en su cuenta de TikTok (@felichennales__) para mostrarles a sus seguidores la increíble reacción de su padre cuando le recordó que mañana, justo en el horario que Argentina jugará un partido crucial frente a México por el Mundial Qatar 2022, debía asistir a su entrega de diplomas.

“¿Este sábado? ¿No era el 8 de diciembre?”, fueron las primeras respuestas del hombre al leer la invitación de su hija. Y aseguró indignado: “Jajaja, ni en un millón de pedos voy. Posta. Te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte posta. Soy re limitado”.

https://twitter.com/ElAbogarca/status/1595868670651236356 Un colegio puso la entrega de diplomas el sabado 15hs.



No conforme con la situación, ya que de no asistir dejaría una mala imagen con su propia hija y con el resto de los padres, el protagonista de esta increíble historia le envió un primer mensaje de voz a Felicitas y le explicó las razones por las cuales está en desacuerdo con la programación de la escuela. “Yo no fui a buscar ni mi diploma de la universidad, te lo juro. No lo fui a buscar, preguntale al abuelo. Te lo juro por Dios, me chupa un huevo el papel. Está buenísimo, te acompañé desde el jardín hasta acá. No me rompás los huevos con un coso. Te juro que voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez, te lo digo… parece una joda. Están todos locos. No me caben dudas que hay pelotudos en el mundo sueltos. Y que hay una pelotuda, conchuda, hija de puta que no le gusta el fútbol y que pone esto. Me chupa un huevo. Que lo cambie y me chupa tres huevos. Y voy a hablar al colegio y les voy a decir lo del mail y todo. Se van a la concha de su madre, ahora me calenté. No puede ser esto. ¿Y soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Todos los demás son pelotudos que hacen hockey, danza artística… ¿qué mierda hacen? ¿Ninguno está puteando como yo? No te lo creo. Los están censurando. Juntame en el grupo de papás porque voy a hacer un quilombo….”, advirtió para sorpresa de la joven.

Acto seguido, Felicitas le comentó que no hubo quejas de otros padres, y hasta incluso algunos de ellos dijeron que podían ver el partido desde su teléfono celular para no perderse la entrega de diplomas. Sin embargo, su papá no opinó lo mismo y decidió plantearle la situación a la madre de su hija. “Che Ceci, escuchame una cosa. Ahí Feli me dice que el sábado a las 3 de la tarde no sé qué poronga hay, algo de un diploma… Están locos, están todos locos ahí. Pensé que era una joda, pero ¿están en pedo? ¿Cómo van a poner eso a las 3 de la tarde cuando Argentina juega a las 4? ¿Son pelotudos? Y si lo pusieron antes me chupa tres huevos, que lo cambien. Te juro, poneme en el grupo de papás o mandá y deciles “che, la concha de su madre”. Está todo bien, pero enseñémosle a los chicos el cambio. Se programó algo y hay otra cosa más importante, se cambia. ¿Quién carajo va a ir? Yo no puedo ser el único retrogrado que no va a ir ahí y me hacen sentir para el orto. Poneme en el grupo de WhatsApp de los padres, hagamos una carta o algo pero me chupan un huevo a mi. Me hacen sentir mal porque no voy al coso. Juega Argentina a las 4. Están todos locos. Nos jugamos la clasificación. Me chupa un huevo. Yo le dije a Feli: ‘voy de 3 a 3.05. Ojalá que te den el diploma ahí. Y si no te lo dan mandame un video’. No me acusen a mi de loco. Creo que agarrás un millón de personas y dicen lo mismo que yo. Pero son todos pelotudos los padres ahí.

Las publicaciones de Felicitas en su cuenta de TikTok se viralizaron en cuestión de minutos y provocaron todo tipo de comentarios de sus seguidores, de los cuales la gran mayoría respaldó la postura del padre que quiere modificar el evento para ver el partido de Argentina y México como tenía planeado.

Sin embargo, no estaba claro si la situación compartida por Felicitas era real o se trataba de un montaje. Hasta que la adolescente dialogó con este medio y brindó detalles para entender lo ocurrido.

“Yo estoy en mi último año y hubo muchos cambios de fechas entre la gala, la fiesta de egresados, la entrega de diplomas, la cena. Y mi papá ya estaba muy loco con todas las fechas. La elevación del 8 de diciembre como dice en el video es real, pero la entrega de diplomas se lo dije yo a él para confundirlo. Y terminó con él estallado e indignado con el colegio”, precisó durante un contacto vía Instagram con Infobae.

En realidad todo se trató de una broma que le tendió la joven a su papá para confundirlo en plena fiebre mundialista.

Mañana desde las 16 –hora de Argentina–, el seleccionado argentino se juega una parada decisiva frente a su par mexicano. Tras la derrota en el debut frente a Arabia Saudita, a los dirigidos por Lionel Scaloni sólo les sirve una victoria si quieren continuar con chances de clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo.

Frente a este apremiante escenario, afortunadamente el padre de Felicitas podrá ver el partido sin inconvenientes.