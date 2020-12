Salvajes: en Caucete violaron y empalaron a una perrita

Un tremendo hecho ocurrido en Caucete en las últimas horas conmociona por lo salvaje: una perrita fue violada con un palo y se lo dejaron dentro, por lo que una veterinaria tuvo que salvarle la vida al animal que había quedado seriamente herido.

La especialista hizo el hallazgo cuando vecinos del barrio Justo P. Castro II le llevaron a la perra, una callejerita que cuidan entre todos, dado que presentaba muy mal estado. Al revisarla, la médica no entendía qué pasaba.

Según el relato que hizo la médica en redes sociales, "hoy recibí una paciente en mi consultorio, hacía 3 dias que no podia orinar, unos vecinos de Barrio Justo Castro 2 de Caucete se hicieron cargo de ella, ya que es callejera... La interné, anestesie y constate que estaba obstruida por un cuerpo extraño en su vagina. Si, NO LO PODIA CREER! Alguna persona perversa y depravada había introducido un palo en su vagina. Suponemos que fue el sábado a la noche en dicho barrio, si alguien sabe algo, vio algo, por favor denuncie. No dejemos que la crueldad humana llegue a estos límites!"

La profesional posteó fotos y videos que generaron decenas de mensajes de personas expresando gran indignación por la crueldad del ataque.