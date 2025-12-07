El árbol que da frutas, crece en maceta y es símbolo de fortuna: ¿cuál es y por qué lo recomiendan?

Cultivar un árbol en casa puede transformar cualquier rincón, desde un balcón chico hasta una terraza amplia. Y hay una especie que no solo brinda frutos ricos, sino también una sombra suave y buenos augurios energéticos . Sí, existe un árbol frutal ideal para maceta que promete atraer abundancia y fortuna.

Los viveristas coinciden en que el mandarino se adapta muy bien a recipientes grandes y puede alcanzar entre 2 y 3 metros con una poda prolija. Es una opción práctica, vistosa y perfecta para exteriores.

Además de crecer rápido, este árbol asegura frescura en verano y ofrece frutos en poco tiempo. Para que se desarrolle bien, necesitás un suelo bien drenado y rico en nitrógeno y potasio, y una maceta de al menos 50 litros. Esto permite que las raíces se expandan sin restricciones.

Claves para trasplantarlo y cuidarlo

Colocar piedras en el fondo de la maceta para mejorar el drenaje.

para mejorar el drenaje. Usar sustrato especial para cítricos y cubrir bien la raíz.

y cubrir bien la raíz. Regar cuando la tierra esté semi seca ; tras el trasplante, hacerlo dos veces por día durante dos semanas.

; tras el trasplante, hacerlo dos veces por día durante dos semanas. Ubicar la maceta al sol y protegerla del viento fuerte.

y protegerla del viento fuerte. Mantener un riego semanal una vez que la planta se estabiliza.

Si seguís estos pasos, tendrás un árbol saludable, con frutos aromáticos y un follaje que aporta un toque fresco al hogar. Además, según el Feng Shui, las mandarinas doradas simbolizan prosperidad, buena suerte y energía vital, ya que su color activa el elemento Fuego y potencia la abundancia.