sábado 7 de marzo 2026

Lo tenés que saber

Cuáles son los mejores días de marzo para podar árboles frutales según el calendario lunar

Las fases de la Luna pueden influir en el movimiento de la savia y determinar cuál es el momento más conveniente para podar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Para muchos aficionados a la jardinería, el calendario lunar es una guía clave para planificar tareas en plantas y árboles frutales. Esta práctica sostiene que las fases de la Luna influyen en el movimiento de la savia y en la respuesta de las plantas a intervenciones como la poda.

¿Cuáles son los mejores días de marzo para podar árboles frutales según el calendario lunar?

Según esta tradición agrícola, al elegir correctamente el momento de poda se puede favorecer la cicatrización del árbol y mejorar su crecimiento. En marzo hay algunas fechas consideradas especialmente favorables para realizar estos trabajos y preparar los ejemplares para la próxima temporada de frutos.

Antes de comenzar, los especialistas recomiendan utilizar herramientas bien afiladas y desinfectadas, lo que ayuda a evitar infecciones o la aparición de hongos. También es importante hacer cortes inclinados justo por encima de una yema, para facilitar la cicatrización del árbol.

Los mejores días de marzo para podar árboles frutales según el calendario lunar:

  • 11 de marzo - Cuarto menguante: es uno de los momentos más recomendados para podas de mantenimiento. En esta fase la savia desciende hacia las raíces, por lo que los cortes cicatrizan mejor y hay menos brotes indeseados.
  • 19 de marzo - Luna nueva: se considera una etapa de reposo del árbol. Por eso es ideal para podas de formación, ya que ayuda a controlar el crecimiento y mantener una copa equilibrada.
  • 25 de marzo - Cuarto creciente: no es el mejor momento para podas intensas, pero sí puede servir para realizar podas leves en árboles jóvenes, estimulando su desarrollo.

Respetar los ciclos del calendario lunar puede ayudar a lograr árboles más fuertes y favorecer una cosecha más abundante. Sin embargo, los expertos recuerdan que también es clave considerar el estado del árbol, el clima y el tipo de especie antes de realizar cualquier poda.

