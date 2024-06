De ser un desconocido a protagonista del caso Loan: el minuto a minuto del sanjuanino detenido por la desaparición en Corrientes

Doce días desaparecido Ahora el padre de Loan dijo que el sanjuanino no había sido invitado al almuerzo

Apareció por primera vez en televisión. Allí afirmó que era sanjuanino, militar retirado y estuvo al menos 37 años en la fuerza (desde 1980 hasta el 2017). Tras este hecho, decidieron la detención de Pérez y su mujer.

Las últimas novedades

Durante la audiencia en la que el juez de Garantías de Goya les dictó la prisión preventiva y los imputó por el delito de “captación de personas con fines de explotación”, agravado por ser la víctima un menor de 18 años, Carlos Pérez y Victoria Caillava fueron vistos con chalecos antibalas.

A raíz de esta situación, Ernesto González, el abogado de representa legalmente al matrimonio, dio una nota a TN donde aseguró que el detenido “está asustado” por su integridad física. Si bien aún no declaró, el letrado explicó que su cliente quiere hacerlo, pero aún no lo hizo por temor.

Afirmaron que el sanjuanino “no teme por su vida”

“No tendría relevancia alguna que estuvieran declarando doce o catorce horas sobre lo que hicieron un día completo. Tienen que centrarse en puntos que le interese a la Justicia”, explicó en TN Ernesto González, el abogado Carlos Pérez y Victoria Caillava. También descartó que su defendido haya intentado quitarse la vida.

“Lo que yo no quiero es que, por la presión que están viviendo, lleguen a incurrir en algún tipo de omisión nuevamente”, agregó González quien sumó: “Hoy dijeron que el militar tiene miedo. Es una persona igual que todos, el estar sometido a un proceso, el estar privado de la libertad, afecta psicológicamente”.

Luego, el abogado afirmó: “No tienen ninguna custodia. No teme por su vida, pero teme por su integridad física. Ante cada audiencia, debe ser trasladado. En la comisaria donde se encuentra cuenta con todos los recursos para garantizar su seguridad, pero el problema se encuentra en el traslado”.

“Desconozco si existen intenciones de otras personas de querer lesionarlo o algo superior”, aseguró el abogado de Carlos Pérez quien, por último, sumó: “Temen por su integridad física durante los traslados. Ustedes vieron como lo agredieron verbalmente...”.

Revelan las pericias a los celulares

La PROTEX, el área de la Procuración que investiga delitos de trata, le pedirá una extracción forense en los laboratorios de la PFA, según publicó Infobae. “Los robustísimos materiales están siendo peritados y analizados”, aseguraron Castillos y Barry.

La causa por la desaparición del niño Loan Peña gira drásticamente después de las pericias hechas este viernes. Es que dieron positivo los aromas en dos vehículos: se trata de un Ford Ka rojo y una Ford Ranger blanca. Ante este nuevo hallazgo habría tres nuevas detenciones.

La pericia, realizada por perros adiestrados, buscaba el rastro del niño correntino con vida. La pareja dueña del Ford Ka, que también habrían participado del almuerzo en la casa de la abuela de Loan en el paraje El Algarrobo, estarían en la mira, junto al comisario (de apellido Maciel) que los habría dejado salir del perímetro de búsqueda la tarde de la desaparición.

“El Ford Ka habría sido visto pasar el peaje Riachuelo hacia la ciudad de Corrientes la misma tarde de la desaparición”, precisaron desde la investigación.

Pérez, ¿involucrado en otro secuestro mediático?

En medio de la intensa búsqueda de Loan Peña, el chico de 5 años que ya lleva 12 días desaparecido, comenzó a circular un rumor tras la aparición en televisión de la exesposa de Carlos Pérez, exmilitar acusado por el caso de Loan, junto a su hija. Sucede que la joven tiene rasgos que hicieron recordar a Sofía Herrera, la nena que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en Ushuaia.

Comparando la hipotética evolución de cómo se vería Sofía algunos años después de su desaparición y el rostro de Brisa Pérez, la hija adoptiva del exmilitar imputado, mucha gente empezó a sospechar que podría haber un entrecruzamiento de casos de trata de niños. Sin embargo, María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera, descartó el supuesto parecido.

Diseno-sin-titulo-2024-06-25T145637.webp

Durante una entrevista radial, la mujer fue consultada por las imágenes que se viralizaron en redes sociales en los últimos días, y dijo que vio varias veces las fotos virales, pero al conocer la edad de la niña desechó por completo las posibilidades de alguna semejanza con su hija, cuya desaparición en un camping de Río Grande hace 16 años motivó a la creación del Alerta Sofía.

La volví a ver ayer 10 veces, donde la mujer dice que tiene 14 años la chica. Y bueno, si tiene esa edad, no podría ser nunca mi hija. Y aparte yo la vi a la chiquita, no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, sostuvo María Elena en diálogo con radio Mitre.

En esa misma línea, la madre de Sofía Herrera completó: “Yo vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”.

Gendarmería inspeccionó el lote de Carlos Pérez en Jáchal y entrevistó a vecinos

Este lunes, personal de Gendarmería Nacional realizó una exhaustiva inspección en un lote de media hectárea ubicado en Jáchal, adquirido por Carlos Pérez Hernández y su esposa, María Victoria Caillava, según publicó el portal departamental Actualidad Jachallera. Esta acción se llevó a cabo en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años desaparecido el 13 de junio en Corrientes.

20240624182752_adobe_express_20240624_1755300_1png.webp Lote de Carlos Pérez visto desde la calle. Foto: gentileza Actualidad Jachallera.

Carlos Pérez Hernández, excapitán de navío, y su esposa han sido implicados en el caso tras encontrarse rastros del niño en su vehículo. Pérez Hernández, quien se graduó como guardiamarina en 1982, durante la guerra de Malvinas, tuvo una destacada carrera en la Armada Argentina, ocupando cargos de relevancia como director de Abastecimiento y jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se retiró voluntariamente en septiembre de 2017 tras 37 años de servicio.

La inspección de Gendarmería incluyó entrevistas a vecinos de las calles Riveros y Maturrango, así como en las inmediaciones del lote propiedad del exmilitar. Los residentes informaron que Pérez Hernández y Caillava estuvieron en la propiedad entre enero y febrero de 2023, coincidiendo con la temporada de verano. No obstante, según testimonios de los vecinos, no se realizó ningún allanamiento en el lugar durante la mañana del lunes.

Loan Danilo Peña desapareció tras asistir a un almuerzo en la casa de su abuela en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes. A pesar de una intensa búsqueda inicial, no se obtuvieron resultados positivos, y la Justicia ha centrado sus esfuerzos en la hipótesis de un secuestro con fines de trata de personas.

Hasta la fecha, varias personas han sido detenidas en relación con el caso, incluyendo a un tío del niño y una pareja de amigos de la familia. Este fin de semana, Pérez Hernández y su esposa, quienes también asistieron al almuerzo y posteriormente se trasladaron a Chaco, fueron arrestados tras el hallazgo de evidencias en su vehículo. Además, el comisario que lideró el operativo de búsqueda inicial está bajo custodia sospechado de encubrimiento.