jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más vale prevenir que curar

Chau cucarachas: tres recetas caseras y efectivas para erradicarlas de casa

Estas recetas aprovechan la necesidad de alimento de las cucarachas para convertirlos en una trampa mortal, utilizando productos fáciles de conseguir

Por Mario Godoy
Tres recetas caseras para combatir las cucarachas en las casas sanjuaninas.

Tres recetas caseras para combatir las cucarachas en las casas sanjuaninas.

La aparición de cucarachas en el hogar es un problema frustrante que requiere acción inmediata. Antes de recurrir a costosos químicos, existen métodos caseros que han demostrado ser altamente efectivos para atraerlas, envenenarlas y eliminarlas. Estas recetas aprovechan la necesidad de alimento de las cucarachas para convertirlos en una trampa mortal, utilizando productos fáciles de conseguir en cualquier supermercado o droguería de San Juan.

Lee además
Hay recetas fáciles de realizar en casa para terminar con las hormigas del jardín.
Molestas visitantes

La batalla del jardín: tres recetas caseras y ecológicas para terminar con las hormigas

Aquí te desglosamos tres soluciones caseras con ingredientes comunes para controlar y reducir la presencia de estas plagas en tu hogar:

1. El cebo mortal: bicarbonato de sodio y azúcar

Esta es la mezcla casera más popular y efectiva para eliminar cucarachas por ingestión. El secreto radica en que el azúcar actúa como un poderoso atrayente (un alimento que buscan), mientras que el bicarbonato de sodio es el agente letal.

¿Cómo funciona?

Al ser ingerido, el bicarbonato de sodio reacciona con los ácidos digestivos de la cucaracha, liberando gases internos. Dado que estos insectos no pueden expulsar gases, el bicarbonato genera una acumulación que las hincha internamente, provocando su muerte.

UNO

2. La pasta potente: ácido bórico, leche y azúcar

El ácido bórico (o bórax), que se encuentra en droguerías, es un insecticida más potente. Combinado con ingredientes que lo camuflan, se convierte en un cebo de gran atractivo y letalidad. Es ideal para combatir infestaciones más serias.

¡Precaución! Este cebo es tóxico si es ingerido por mascotas o niños. Colocalo solo en lugares de difícil acceso y marcá bien el recipiente donde lo guardes.

DOS

3. El repelente de aroma intenso: hojas de laurel

Este método no es un cebo para eliminarlas, sino una técnica natural y sin riesgos para ahuyentarlas y evitar que aniden o ingresen a áreas específicas de la casa. Las cucarachas detestan el fuerte aroma que desprenden los aceites esenciales del laurel, un condimento muy común en las cocinas argentinas.

TERCERA

Medidas complementarias para una casa libre de plagas

Para que cualquier remedio casero funcione, es fundamental cortar sus fuentes de alimento y agua en el hogar, un factor crítico en el clima sanjuanino:

  • Limpieza Rigurosa: Nunca dejes platos sucios en el fregadero ni restos de comida o migas expuestas en la mesada.

  • Humedad: Sella cualquier fuga de agua en grifos y tuberías, y mantén el baño y la cocina lo más secos posible, ya que la humedad las atrae.

  • Sellado: Inspeccioná y repará las grietas o rendijas en paredes, pisos y zócalos con masilla o cemento, ya que son sus principales vías de entrada y anidación.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Imagen ilustrativa
La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

Te Puede Interesar

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Por Antonella Letizia
La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan
A manejar con conciencia

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia
Investigación

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

El Zonda va a estar abierto muchos años más: se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo
Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo

En San Juan repusieron más de 130 pasaportes fallados, y estiman que el número se podría elevar a 500
Documentación con fallas

En San Juan repusieron más de 130 pasaportes fallados, y estiman que el número se podría elevar a 500