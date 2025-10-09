Chau cucarachas: tres recetas caseras y efectivas para erradicarlas de casa

La aparición de cucarachas en el hogar es un problema frustrante que requiere acción inmediata. Antes de recurrir a costosos químicos, existen métodos caseros que han demostrado ser altamente efectivos para atraerlas, envenenarlas y eliminarlas. Estas recetas aprovechan la necesidad de alimento de las cucarachas para convertirlos en una trampa mortal, utilizando productos fáciles de conseguir en cualquier supermercado o droguería de San Juan.

Aquí te desglosamos tres soluciones caseras con ingredientes comunes para controlar y reducir la presencia de estas plagas en tu hogar:

1. El cebo mortal: bicarbonato de sodio y azúcar

Esta es la mezcla casera más popular y efectiva para eliminar cucarachas por ingestión. El secreto radica en que el azúcar actúa como un poderoso atrayente (un alimento que buscan), mientras que el bicarbonato de sodio es el agente letal.

¿Cómo funciona?

Al ser ingerido, el bicarbonato de sodio reacciona con los ácidos digestivos de la cucaracha, liberando gases internos. Dado que estos insectos no pueden expulsar gases, el bicarbonato genera una acumulación que las hincha internamente, provocando su muerte.

UNO

2. La pasta potente: ácido bórico, leche y azúcar

El ácido bórico (o bórax), que se encuentra en droguerías, es un insecticida más potente. Combinado con ingredientes que lo camuflan, se convierte en un cebo de gran atractivo y letalidad. Es ideal para combatir infestaciones más serias.

¡Precaución! Este cebo es tóxico si es ingerido por mascotas o niños. Colocalo solo en lugares de difícil acceso y marcá bien el recipiente donde lo guardes.

DOS

3. El repelente de aroma intenso: hojas de laurel

Este método no es un cebo para eliminarlas, sino una técnica natural y sin riesgos para ahuyentarlas y evitar que aniden o ingresen a áreas específicas de la casa. Las cucarachas detestan el fuerte aroma que desprenden los aceites esenciales del laurel, un condimento muy común en las cocinas argentinas.

TERCERA

Medidas complementarias para una casa libre de plagas

Para que cualquier remedio casero funcione, es fundamental cortar sus fuentes de alimento y agua en el hogar, un factor crítico en el clima sanjuanino: