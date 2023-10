¿Charlotte Caniggia más cerca de su padre?: mirá lo que dijo

En este contexto y durante su presencia en el Bailando 2023, Marcelo Tinelli le preguntó a Charlotte por el supuesto acercamiento entre él y su mellizo con su padre. “Estamos un poco mejor. Todo se puede mejorar, es parte de las familias. Hay que ponerle ganas y tiempo”, señaló Charlotte ante la consulta del conductor. Y admitió que no retomó el diálogo con su madre y que con su padre está un poco mejor: “ No está todo de maravillas, pero a veces un ‘hola papá, ¿cómo estás?’. Cordial ”, expresó con cierta distancia.

“Yo soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre. Son adultos y es muy triste lo que pasa”; señaló a continuación. En ese punto, Angel de Brito le manifestó que ella siempre fue la que intentó mediar entre las partes. “No es muy fácil mi papel, no sé más que hacer”, admitió. “Todo comenzó cuando se separaron, no nos hablaron, tomaron distancia. Yo hace años que estoy en esta posición, es algo normal ya”, agregó.

Sin embargo, a pesar de naturalizar la situación, no deja de lastimarla. “Extraño a mi mamá, a mi papá, abrazarlos, charlar, tomar un café. Mi vida es así, tengo que aceptarlo”, aseguró. Y a pesar de la resignación, manifestó un dejo de esperanza de cara al futuro. “Quizás en un par de año mis papás se acerquen a mí y quieran pasar tiempo conmigo. Yo estoy abierta, pero no voy a estar siguiéndolos todo el tiempo esperando que me amen o que me llamen. Es cansador”, reconoció.

El apoyo de Axel para su padre (Instagram)

Previamente, Axel se había manifestado en sus redes sociales con una encendida defensa de su padre. “Me gustaría comentar respecto a las acusaciones de abuso sexual que le están haciendo a mi padre, Claudio Paul Caniggia, que son una gran mentira”, sostuvo el joven en una historia de Instagram que acompañó junto a una foto de cuando era chico y el exfutbolista lo sostiene en brazos. Además, indicó que su padre “nunca fue una persona violenta ni un maltratador”. “Que quede claro, es todo una gran mentira”, enfatizó.

Casi en simultáneo, Melody Luz, la pareja de Alex y madre de su hija Venezia, reveló un acercamiento entre el Emperador y el Pájaro. La bailarina contó en Estamos Okey (América) que el exfutbolista conoció a la beba de tres meses, y destacó el rol mediador de Sofía Bonelli, la actual pareja de Claudio. “Fue muy emocionante, en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa”, destacó la joven mamá

Melody no quiso dar muchos detalles del encuentro porque Alex todavía no lo sabe y quiere ser ella en contárselo. Vale recordar que el Emperador se encuentra en España participando de la versión VIP del Gran Hermano local.

La denuncia

El 6 de mayo de 2018, alrededor de las cuatro de la mañana, en una de las residencias que habitaban en el hotel Faena, Claudio Paul Caniggia, según la denuncia de su por entonces esposa, Mariana Nannis, ingresó a la habitación mientras ella estaba dormida, la despertó, intentó mantener relaciones sexuales y ante la negativa de ella, la forzó y abusó sexualmente al mismo tiempo que la golpeaba y la amenazaba con matarla. Y tras el presunto sometimiento, cuando ella le dijo que lo iba a denunciar, él supuestamente le contestó: “Soy amigo del capo de la Policía, soy Caniggia, si hacés la denuncia a mí no me va a pasar nada y en cambio tu cabeza va a rodar. Si salís por esa puerta te voy a mandar a matar. Vos a mí acá solo no me dejás”.

Mariana Nannis radicó la denuncia ante la Oficina de Violencia de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en 2020. Y la jueza Fabiana Palmaghini procesó al exjugador de fútbol por abuso sexual agravado, que contempla pena de hasta 15 años de prisión y un mínimo de seis, por lo cual de ser condenado es de cumplimiento efectivo tras las rejas. El procesamiento es sin prisión preventiva, porque la jueza entiende que no entorpeció la investigación ni hay presupuesto de fuga, por lo que Caniggia seguirá libre mientras dure el proceso penal. En los considerandos la jueza también le trabó embargo por cinco millones de pesos, le dictó la prohibición de acercarse o comunicarse con su exmujer por cualquier vía ya sea personal o digitalmente, y además le impuso que debe fijar residencia en la Argentina e informar con cinco días de antelación cada vez que quiera ausentarse por motivos laborales del país.

Interna familiar

Claudio Paul Caniggia no mantiene una buena relación con sus hijos Charlotte y Alexander desde que ellos comenzaron una carrera mediática en la Argentina. Además, los mellizos siempre tuvieron mayor cercanía con su madre y tomaron partido por ella en la situación judicial, aunque en el último tiempo contaron públicamente que ella se había alejado.

Axel, en tanto, mantuvo el vínculo con su padre ya que ambos viven en Europa. Mientras que eligió separarse de Mariana y de sus hermanos porque eligió un bajo perfil, totalmente distinto al del resto de su familia.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.