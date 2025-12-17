Enterate cuál es el secreto de tomar agua con sal en las mañanas

Tomar agua con sal apenas uno se levanta dejó de ser una rareza y empezó a colarse en las rutinas de quienes buscan sentirse mejor desde temprano. El hábito, sencillo y al alcance de cualquiera, se apoya en una idea clave: no alcanza solo con hidratarse, también hay que reponer minerales esenciales que el cuerpo pierde durante la noche.
El ritual es simple: un vaso de agua con una pizca de sal mineralizada o un preparado de electrolitos sin azúcar. Sus defensores aseguran que ayuda a “despertar” el organismo, mejorar la energía y evitar la sensación de cansancio o la clásica “niebla mental” de las primeras horas del día.
Por qué funcionan los electrolitos en el agua:
Los electrolitos -como el sodio, el potasio y el magnesio- son minerales con carga eléctrica que cumplen un rol clave en el cuerpo: permiten que el agua llegue a las células, facilitan las señales nerviosas y colaboran con la contracción muscular. Sin ellos, muchas funciones metabólicas se vuelven más lentas y el rendimiento físico y mental cae.
Algunas notas especializadas advierten que una gran parte de la población podría estar crónicamente deshidratada. Los síntomas van desde dolores de cabeza y baja energía hasta hinchazón o dificultad para concentrarse. En ese contexto, tomar solo agua sin minerales puede, en ciertos casos, diluir aún más el sodio y otros electrolitos necesarios para mantener el equilibrio del organismo.
Quiénes pueden beneficiarse más:
El hábito suele recomendarse especialmente para dos perfiles: quienes toman poco líquido y compensan con café o té, y quienes beben mucha agua pero sin minerales, alterando su balance interno. Deportistas, personas que viajan con frecuencia, hacen sauna, ayunos intermitentes o entrenamientos intensos suelen perder electrolitos más rápido.
También influyen factores como la alimentación y la calidad de los alimentos: dietas pobres en minerales pueden generar déficits que se sienten en el día a día. En esos casos, sumar electrolitos puede ser un apoyo práctico.
Cuándo y cómo incorporarlo:
El mejor momento es al despertar, para recuperar lo perdido durante la noche. También puede servir antes o después de entrenar, en vuelos largos, tras una resaca o luego de una gastroenteritis leve. La clave está en no excederse: una pizca de sal o un sobre de electrolitos de buena calidad es suficiente.
No es una solución mágica ni imprescindible para todos, pero incorporar agua con sal de manera ocasional puede ayudar a mejorar la hidratación. La recomendación general es evitar productos cargados de azúcar o aditivos y optar por sales de calidad o electrolitos sin edulcorantes. Como casi todo en bienestar, menos es más y escuchar al cuerpo sigue siendo la regla de oro.