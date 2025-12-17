miércoles 17 de diciembre 2025

Atenti

Enterate cuál es el secreto de tomar agua con sal en las mañanas

Una pizca de sal mineralizada o electrolitos en un vaso de agua por la mañana gana adeptos en el mundo del bienestar. Especialistas señalan en qué puede ayudar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tomar agua con sal apenas uno se levanta dejó de ser una rareza y empezó a colarse en las rutinas de quienes buscan sentirse mejor desde temprano. El hábito, sencillo y al alcance de cualquiera, se apoya en una idea clave: no alcanza solo con hidratarse, también hay que reponer minerales esenciales que el cuerpo pierde durante la noche.

El ritual es simple: un vaso de agua con una pizca de sal mineralizada o un preparado de electrolitos sin azúcar. Sus defensores aseguran que ayuda a “despertar” el organismo, mejorar la energía y evitar la sensación de cansancio o la clásica “niebla mental” de las primeras horas del día.

Por qué funcionan los electrolitos en el agua:

Los electrolitos -como el sodio, el potasio y el magnesio- son minerales con carga eléctrica que cumplen un rol clave en el cuerpo: permiten que el agua llegue a las células, facilitan las señales nerviosas y colaboran con la contracción muscular. Sin ellos, muchas funciones metabólicas se vuelven más lentas y el rendimiento físico y mental cae.

Algunas notas especializadas advierten que una gran parte de la población podría estar crónicamente deshidratada. Los síntomas van desde dolores de cabeza y baja energía hasta hinchazón o dificultad para concentrarse. En ese contexto, tomar solo agua sin minerales puede, en ciertos casos, diluir aún más el sodio y otros electrolitos necesarios para mantener el equilibrio del organismo.

Quiénes pueden beneficiarse más:

El hábito suele recomendarse especialmente para dos perfiles: quienes toman poco líquido y compensan con café o té, y quienes beben mucha agua pero sin minerales, alterando su balance interno. Deportistas, personas que viajan con frecuencia, hacen sauna, ayunos intermitentes o entrenamientos intensos suelen perder electrolitos más rápido.

También influyen factores como la alimentación y la calidad de los alimentos: dietas pobres en minerales pueden generar déficits que se sienten en el día a día. En esos casos, sumar electrolitos puede ser un apoyo práctico.

Cuándo y cómo incorporarlo:

El mejor momento es al despertar, para recuperar lo perdido durante la noche. También puede servir antes o después de entrenar, en vuelos largos, tras una resaca o luego de una gastroenteritis leve. La clave está en no excederse: una pizca de sal o un sobre de electrolitos de buena calidad es suficiente.

No es una solución mágica ni imprescindible para todos, pero incorporar agua con sal de manera ocasional puede ayudar a mejorar la hidratación. La recomendación general es evitar productos cargados de azúcar o aditivos y optar por sales de calidad o electrolitos sin edulcorantes. Como casi todo en bienestar, menos es más y escuchar al cuerpo sigue siendo la regla de oro.

