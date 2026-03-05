jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio

Atención conductores: continua el corte nocturno en la Ruta 141 entre Marayes y Bermejo

Los conductores deben tener en cuenta que el paso se cierra a las 19 y se habilita este jueves recién a las 7 de la mañana del día siguiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El Distrito San Juan de Vialidad Nacional ratificó la vigencia del operativo de seguridad en la Ruta Nacional 141, específicamente en la zona del departamento Caucete. Esta medida de carácter preventivo responde a la necesidad de resguardar la integridad de los viajeros mientras se completan trabajos de infraestructura esenciales en la zona.

La restricción de tránsito se aplica diariamente a partir de las 19:00 horas, momento en el que se interrumpe el paso de todo tipo de vehículos. La circulación se restablece recién a las 07:00 horas de la mañana siguiente. Las autoridades enfatizaron que por el momento no existe la posibilidad de transitar de forma permanente, por lo que es fundamental que los conductores planifiquen sus viajes teniendo en cuenta este margen horario para evitar quedar varados en la ruta durante la noche.

Actualmente, los equipos técnicos de Vialidad Nacional se encuentran abocados a los últimos detalles de un desvío provisorio. Esta variante de paso está diseñada para ofrecer una alternativa de circulación más ágil y segura en el futuro cercano. Sin embargo, la habilitación total de este tramo queda sujeta a la conclusión definitiva de las tareas y a que las condiciones del terreno garanticen la seguridad necesaria para los usuarios.

Desde el organismo nacional se solicitó a la población y a los transportistas que respeten de manera estricta las indicaciones del personal presente en la ruta y los horarios establecidos de cierre y apertura.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.
Atraco en una carnicería

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital

Te Puede Interesar

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal
Ley penal más benigna

Las 5 razones por las que un empresario sanjuanino eludió una condena por evasión fiscal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.
Ciclismo

Maribel Aguirre, la ama provisoria de la Vuelta a San Juan Damas 2026: voló en Rivadavia y nuevamente terminó como líder

Tras la megaestafa, alquilan el local que fue sede de Branka Motors
Capital

Tras la megaestafa, alquilan el local que fue sede de Branka Motors

Nos encontró un árabe: un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

El EPRE de San Juan se enfrentó con el ENRE por que este organismo le concedió la disponibilidad de uso por 25 años a Vicuña de la línea eléctrica de 500 kV.
Tensión en San Juan

Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación