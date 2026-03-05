Atención conductores: continua el corte nocturno en la Ruta 141 entre Marayes y Bermejo

El Distrito San Juan de Vialidad Nacional ratificó la vigencia del operativo de seguridad en la Ruta Nacional 141, específicamente en la zona del departamento Caucete. Esta medida de carácter preventivo responde a la necesidad de resguardar la integridad de los viajeros mientras se completan trabajos de infraestructura esenciales en la zona.

La restricción de tránsito se aplica diariamente a partir de las 19:00 horas, momento en el que se interrumpe el paso de todo tipo de vehículos. La circulación se restablece recién a las 07:00 horas de la mañana siguiente. Las autoridades enfatizaron que por el momento no existe la posibilidad de transitar de forma permanente, por lo que es fundamental que los conductores planifiquen sus viajes teniendo en cuenta este margen horario para evitar quedar varados en la ruta durante la noche.

Actualmente, los equipos técnicos de Vialidad Nacional se encuentran abocados a los últimos detalles de un desvío provisorio. Esta variante de paso está diseñada para ofrecer una alternativa de circulación más ágil y segura en el futuro cercano. Sin embargo, la habilitación total de este tramo queda sujeta a la conclusión definitiva de las tareas y a que las condiciones del terreno garanticen la seguridad necesaria para los usuarios.

Desde el organismo nacional se solicitó a la población y a los transportistas que respeten de manera estricta las indicaciones del personal presente en la ruta y los horarios establecidos de cierre y apertura.