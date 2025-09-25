Anselmo Salinas, el sanjuanino que se consagró campeón sudamericano de handball con la Selección Argentina

El handball sanjuanino tiene un nuevo motivo de orgullo. Se trata de Anselmo Salinas , jugador de la Municipalidad de Pocito, quien se coronó campeón sudamericano Sub 14 de handball con la Selección Argentina , en el certamen disputado en Asunción, Paraguay.

El equipo nacional levantó el título tras vencer en la final a Chile por 27 a 22 , cerrando una campaña invicta que incluyó victorias frente a Paraguay B, Brasil y Uruguay. Para Salinas, que se desempeña como extremo, el torneo fue una experiencia inolvidable. “Aprendí a alentar adentro y afuera de la cancha. El nivel de competencia fue muy diferente, con mucho físico y defensa, especialmente contra Brasil y Chile”, contó el joven en diálogo con Tiempo de San Juan.

Más allá de lo deportivo, el adolescente valoró el compañerismo vivido en el plantel. “Me hice amigos de Buenos Aires, de Córdoba. Es algo que te trae nuevas experiencias”, destacó. En su posición, el extremo, resaltó que su altura y capacidad de salto fueron claves para ser convocado. Incluso, una de sus fotos con la camiseta argentina se convirtió en portada de la Confederación Argentina de Handball durante el torneo.

image

El orgullo de vestir la celeste y blanca fue el punto más alto de su carrera hasta ahora. “Es un sueño. Todos los que jugamos al handball queremos estar en la Selección. Nunca pensé que iba a lograrlo tan pronto, pero todo tiene su fruto”, reconoció.

De Pocito al continente

Salinas inició su camino en el club Peñaflor a los 5 años, y a los 11 pasó a la Municipalidad de Pocito, donde hoy es dirigido por Gustavo Granados. Allí entrena en dos categorías (menores y cadetes), lo que le da un ritmo extra de exigencia. “En Pocito somos una familia. Aunque sean partidos amistosos, la cancha se llena. Eso es lo que tiene el handball que no tienen otros deportes: mucho compañerismo”, explicó.

En el plano provincial, el jugador calificó el nivel sanjuanino con un “7 u 8” en comparación con lo que enfrentó en el Sudamericano, reconociendo que todavía hay un largo camino por recorrer, pero con orgullo por representar a San Juan.

Lo que viene

Con apenas 14 años, Salinas no se detiene. Este domingo viajará a Mar del Plata para disputar los Juegos Evita 2025 con el equipo de Pocito, campeón provincial. Luego integrará la Selección de San Juan en el Torneo Nacional de Menores, con el objetivo de lograr el ascenso a la categoría A.

El futuro de Anselmo Salinas parece estar marcado por desafíos aún mayores. “Quiero quedar en la Selección cadete en los próximos años y seguir creciendo. Vestir la camiseta argentina es una motivación enorme”, expresó.

El aprendizaje principal en la selección fue que se fijan más en la defensa que en el ataque. El aprendizaje principal en la selección fue que se fijan más en la defensa que en el ataque.

El regreso a casa también estuvo cargado de emociones: fue recibido por el intendente de Pocito y por sus compañeros de escuela, donde recibió un reconocimiento especial. Y en su habitación ya guarda con orgullo la camiseta número 14, la misma que usó en el Sudamericano, la cual mandará a enmarcar.

El camino apenas comienza, pero su nombre ya está escrito entre las promesas más firmes del handball. San Juan tiene en él a un nuevo referente juvenil, capaz de demostrar que se puede llegar a lo más alto.

Mirá la entrevista completa: