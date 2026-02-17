martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener en cuenta

El método japonés que transforma tu día: más organización y productividad

Una estrategia simple de origen japonés permite optimizar el tiempo, reducir el desgaste y mantener hábitos eficientes tanto en el trabajo como en la vida personal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un mundo donde ser productivo y eficiente con los menores recursos posibles es un requisito, la metodología japonesa 5S surge como una herramienta práctica y efectiva. Nacida en Japón en los años 60, su objetivo era ayudar al país a reconstruirse y crecer económicamente tras los ataques de Hiroshima y Nagasaki, y sus resultados fueron rápidamente adoptados en grandes empresas y distintos sectores.

Lee además
el secreto para despertarte con la boca fresca y sin sequedad
Consejos

El secreto para despertarte con la boca fresca y sin sequedad
fatiga mental: el agotamiento que no se ve y como recuperar energia
Bienestar

Fatiga mental: el agotamiento que no se ve y cómo recuperar energía

Qué significa 5S

El nombre proviene de cinco palabras japonesas:

  • Seiri – Clasificación

  • Seiton – Orden

  • Seiso – Limpieza

  • Seiketsu – Estandarización

  • Shitsuke – Disciplina

Aunque sencilla, la metodología funciona porque combina disciplina, hábitos claros y acciones concretas que generan resultados medibles en poco tiempo.

Objetivos de las 5S

Aplicar esta metodología permite:

  • Mejorar la organización y eficiencia: eliminar desorden y actividades innecesarias para trabajar de manera más efectiva.

  • Aumentar la seguridad: un espacio ordenado reduce riesgos y peligros.

  • Elevar la calidad: un entorno limpio y organizado facilita detectar problemas y defectos.

  • Fomentar disciplina y trabajo en equipo: se genera una cultura de responsabilidad compartida.

  • Reducir costos: menos desperdicio de tiempo, recursos y materiales significa menores gastos operativos.

Cómo aplicar las 5S

  • Clasificación (Seiri): elimina lo que no usas y conserva solo lo esencial.

  • Orden (Seiton): organiza tus herramientas y materiales, asignando un lugar para cada cosa.

  • Limpieza (Seiso): establece rutinas regulares de limpieza para mantener el espacio en óptimas condiciones.

  • Estandarización (Seiketsu): convierte las 5S en hábito y aplica sus principios en todos los procesos relevantes.

  • Disciplina (Shitsuke): supervisa tu progreso, ajusta lo necesario y mantén una mentalidad de mejora continua.

Con estos simples pasos, la metodología 5S no solo optimiza tu lugar de trabajo, sino que también mejora tu rendimiento diario, tu productividad y tu bienestar personal.

Seguí leyendo

Dormir mal afecta la salud: cómo mejorar el sueño con rutinas simples

Cómo reducir el estrés diario: hábitos simples que mejoran tu bienestar

Ansiedad: señales de alerta y qué hacer para controlarla sin medicación

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Por Myriam Pérez
La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo