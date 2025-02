Un sueño hecho realidad: la sanjuanina Florencia Albareti bailará en el Ballet Estable del Teatro Colón

Desde bien pequeña se dejó atrapar por el baile y con solo 8 años le llegó una primera oportunidad para formarse con Nancy Bocca, la madre del eximio bailarín argentino. Sus padres entendieron que era muy pequeña y su vuelo tuvo que esperar. Igualmente siguió formándose en Studio Ballet y ya, a la salida del secundario, se adentró en el Instituto de Arte del Teatro Colón.

Mientras cursaba en dicha casa formativa, llegó a trabajar como refuerzo de la mano de Paloma Herrera. Pero aún la mejor parte de su historia se estaba por escribir.

Qué mejor que la propia Florencia explique el cóctel de emociones y sensaciones que vivió: “Yo audicioné varios años para la compañía estable del Teatro Colón y nunca había quedado. Entonces la de este año yo la había pensado como mi último intento, mi última audición para entrar. Yo me daba una última oportunidad. Hubo una preselección en diciembre en la que había que mandar un video de una variación clásica y otro video con una contemporánea, y la superé”.

Florencia y 99 chicas más llegaron a la instancia final el sábado pasado en el Teatro Colón: “Fue una clase eliminatoria en la que quedamos alrededor de 20. Después de ahí vino otra prueba ya con partener -con el bailarín- y una final de contemporáneo. El jurado deliberó más de una hora y después fueron nombrando a las elegidas y elegidos para formar parte del Ballet Estable del Teatro Colón Temporada 2025”.

“Cuando escuché mi nombre yo no lo podía creer. Generalmente en las audiciones van nombrando­ por número -el que cada una llevamos-, pero en esta ocasión fueron diciendo los nombres de las seleccionadas y a mí me nombraron como quinta. Cuando escuché ‘María Florencia Albareti’ yo no lo podía creer. Después de tantos años audicionando sin quedar una va perdiendo un poco las esperanzas. Fue una locura, creo que ahora me despierto y veo la foto en la que estamos todos los elegidos y no termino de creerlo”, añadió con la emoción aún compartiendo protagonismo en su voz.

Yendo a la intensidad con la que vivió esta prueba, la sanjuanina expuso: “Para este tipo de desafíos hay que estar muy bien preparada físicamente y mentalmente. Este un camino que llevo haciendo desde hace años con psicólogo, con mi maestra personal que es Karina Olmedo -ex primera bailarina del Teatro Colón-. Obviamente que también le recé a San Cayetano (risas). Yo me sentía preparada y más allá de que el resultado fuese positivo o negativo, yo quería quedarme con la tranquilidad de que lo iba a dar todo y así fue. Lo disfruté”.

“Es un sueño. Y a eso hay que añadirle que el haber sido elegida por Julio Bocca es el mayor logro que he obtenido en mi carrera”, agregó Florencia, quien se prepara para un vertiginoso año de presentación. Empezando con la primera función el 18 de febrero y terminando con la última el 29 de diciembre.

Tres en puntas de pié

El Teatro Colón

“Es mágico, no tiene comparación con nada. Es inexplicable”

Dos maestras

“Soledad Gómez y Natacha Escudero, Studio Ballet”

Sus padres

“Resalto por sobre todo el apoyo de mis papás. Si yo estoy acá es gracias a ellos”