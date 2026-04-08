Pedro Saborido en Paren: una mirada profunda sobre la felicidad, la Argentina actual y la historia del "la conch... de la lora, hay show"

Con su estilo inconfundible, entre la ironía y la reflexión, Pedro Saborido pasó por Paren las Rotativas y dejó una conversación tan descontracturada como profunda. Desde el inicio, la entrevista tuvo un tono relajado, incluso con un pequeño blooper técnico que el propio Saborido se encargó de desdramatizar: “Era yo, era yo… va a ser una torpeza atrás de la otra”, lanzó con humor.

Lejos de cualquier formalidad, el creador junto a Diego Capusotto de Peter Capusotto y sus videos se mostró auténtico y cotidiano. Contó, por ejemplo, cómo incorpora la tecnología a su rutina diaria: “Tengo que caminar mucho por un tema de salud, entonces uso esto y hago los llamados mientras camino. Hay una gran proporción entre el ridículo y la comodidad”, reflexionó, para rematar con una definición que lo pinta de cuerpo entero: “La elegancia y la comodidad no se llevan”.

A partir de ahí, la charla derivó en uno de los ejes centrales: la felicidad. En el marco de su nuevo libro, Una historia de la felicidad, el autor explicó que muchas veces el bienestar está más cerca de lo simple que de lo grandilocuente. “Una de las formas de adquirir felicidad es suspender el mundo, aislarse. No ver informaciones todo el tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, retomó una idea atribuida a Jorge Luis Borges: “La felicidad era una aspiración insensata. Se puede aspirar a la paz, a la tranquilidad y a la serenidad, que son muy parecidas”. Para Saborido, esa búsqueda constante de satisfacción está hoy atravesada por la lógica de las redes sociales y el consumo digital. “Todo el tiempo estás viendo lo que supuestamente querés. Cada vez más profundo, más segmentado”, sostuvo.

Esa fragmentación, explicó, no solo atraviesa los consumos culturales sino también la forma en que se percibe la realidad. “Hoy es difícil hacer cosas que conozca todo el mundo. Estamos en una época de fama segmentada”, dijo, marcando el contraste con otras épocas donde la televisión generaba experiencias más compartidas.

Consultado sobre el contexto actual del país, evitó definiciones tajantes pero dejó una mirada clara. “Cada uno vive en el país del que se integra. Hay gente que está muy feliz y otra que no. Un país es la suma de un montón de circunstancias, señaló. Y agregó una advertencia: “No estar pendiente de las circunstancias del otro es suicida”.

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En ese análisis también incluyó el rol de los medios: “El espíritu crítico no es decir que todo está mal. Es pensar, analizar y también valorar lo que está bien”. Para el escritor, existe una “exacerbación del conflicto” que termina distorsionando la mirada sobre la realidad.

Uno de los momentos más descontracturados llegó cuando recordó el origen del famoso sketch de “la con… de la lora, hay show”. Lejos de tratarse de una crítica a los artistas, explicó que surgió de una situación cotidiana: una cena interrumpida por un show en vivo. “Para mí es una falta de respeto hablar mientras alguien canta, pero tampoco quería tener al tipo cantándome al lado mientras comía”, contó entre risas. De esa contradicción nació la idea que luego se transformaría en humor.

“¿Querés tener razón o querés ser feliz?”, citó en otro tramo, como síntesis de su mirada. Para Saborido, muchas veces insistir en ganar una discusión o imponer una postura puede alejar a las personas de la tranquilidad que buscan.

Hacia el final, fiel a su estilo, volvió al humor con confesiones inesperadas -como que no le gusta el vino pese a su vínculo con referentes del mundo vitivinícola- y dejó abierta la puerta para una futura visita a San Juan. “Voy juntando voluntades y un día voy a ir, hace mucho que no voy”, cerró.