San Juan lanza cursos gratuitos para dominar la Inteligencia Artificial

El Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció la apertura de inscripciones para dos cursos de Inteligencia Artificial que comenzarán el 9 de febrero, en el marco del programa EsencIA .

Se trata de una iniciativa gratuita desarrollada junto a la Fundación EIDOS Global y con el respaldo de Google , destinada a mejorar la empleabilidad, promover la inclusión tecnológica y reducir la brecha digital en la provincia.

El primer curso, Alfabetización en Inteligencia Artificial, está dirigido a mayores de 16 años con conocimientos digitales básicos y no requiere experiencia previa. Su contenido incluye fundamentos de IA, prompt engineering, uso ético en la vida diaria, herramientas para la productividad profesional y desarrollo de habilidades socioemocionales como pensamiento crítico y colaboración. La modalidad es 100% online y gratuita.

Link de inscripción: https://forms.gle/F7qfnF6cRJ75JSV49

El segundo, Formación de Formadores, capacita a referentes educativos que replicarán el programa en sus comunidades. Está pensado para personas con experiencia en enseñanza y competencias intermedias en tecnología. Tiene una duración de 10 horas distribuidas en 3 semanas, con clases virtuales y contenidos asincrónicos. Los participantes obtendrán puntos para la Junta de Clasificación Docente, acceso a MentorIA, posibilidad de convertirse en Mentor de Tecnología y participar en futuras convocatorias y premios por mérito.

Link de inscripción: https://www.tfaforms.com/5181874