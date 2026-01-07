El televisor deja de ser pasivo: Google suma inteligencia artificial y cambia la forma de mirar TV

Google dio un nuevo paso en la evolución del entretenimiento hogareño al presentar una profunda renovación de Google TV, impulsada por Gemini, su sistema de inteligencia artificial. El anuncio se realizó durante el CES 2026 y marca el reemplazo del tradicional Asistente de Google por una tecnología más conversacional, visual y personalizada.

La actualización redefine la manera en que los usuarios interactúan con el televisor. Las búsquedas ahora se realizan en lenguaje natural, permitiendo consultas más complejas y específicas sin interrumpir el contenido que se está reproduciendo. La información aparece en pantalla acompañada por imágenes, videos y datos en tiempo real, como resultados deportivos, estadísticas o agendas actualizadas.

Uno de los ejes principales de esta mejora es la experiencia guiada. A través de recorridos interactivos narrados, conocidos como deep dives, Gemini acompaña al usuario en la elección de películas, series o videos, sugiriendo opciones de acuerdo a los gustos personales y hábitos de consumo. El objetivo es que la pantalla se adapte a cada persona y no al revés.

El control del televisor también se vuelve más simple. Con frases cotidianas, el sistema ajusta automáticamente parámetros como brillo, sonido o calidad de imagen. Expresiones como “se ve muy oscuro” o “no se escuchan bien los diálogos” alcanzan para que el equipo realice los cambios necesarios, sin necesidad de navegar por menús técnicos.

La integración de Google Fotos suma otro aspecto destacado. Desde el televisor se puede acceder a la galería personal, buscar imágenes por personas, lugares o momentos específicos y reproducir presentaciones animadas. Además, se incorporan herramientas creativas que permiten aplicar estilos artísticos, modificar fotos o generar nuevas imágenes directamente en la pantalla.

La actualización también habilita la creación de fondos interactivos y la edición visual mediante comandos de voz. Con instrucciones simples, la inteligencia artificial personaliza el entorno del televisor, reforzando la idea de una experiencia a medida.

Desde Google informaron que el despliegue será progresivo. Las primeras funciones llegarán a modelos seleccionados de televisores TCL con Google TV integrado y, con el correr de los meses, se extenderán a otros dispositivos compatibles.

Con estas innovaciones, la compañía busca consolidar al televisor como un centro inteligente del hogar, donde se combinan entretenimiento, información y creatividad en un mismo ecosistema pensado para el uso cotidiano.