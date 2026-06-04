Soria estalló contra Milei: lo llamó "papanatas" y "Chucky mal diagnosticado"

El senador nacional del bloque Justicialista Martín Soria estalló hoy durante una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei, a quien llamó "payaso", "papanatas", "desestabilizado" y "Chucky mal diagnosticado" por "denunciar golpes de Estado cada ocho meses".

Al inicio de la sesión especial en la Cámara alta, el ex ministro de Justicia embistió con fuerza contra el mandatario, cuyo "último delirio" fue sostener que hay "un golpe de Estado en marcha en la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RPN_Oficial/status/2062568676864196697&partner=&hide_thread=false EL SENADOR SORIA NO SE GUARDÓ NADA: "NO SE PUEDE TOMAR A LA LIGERA QUE UN PRESIDENTE EN DEMOCRACIA DENUNCIE QUE HAY UN GOLPE DE ESTADO EN MARCHA"



"Es más grave que este senado normalice escuchar semejante acusación como si fuera una nueva ocurrencia de este PAYASO que tenemos… pic.twitter.com/r9lT8EiD3j — Revolución Popular (@RPN_Oficial) June 4, 2026

"A esta altura ya no es novedad que este presidente dice cualquier barbaridad, desvarío y tontería", señaló.

Sin embargo, el rionegrino resaltó que "no se puede tomar a ligera que un presidente en democracia, aunque sea este impresentable, denuncie que hay un golpe de Estado en marcha".

"Es de una extrema gravedad institucional; y todavía más grave que este Senado lo normalice", apuntó.

Y agregó que "lo grave es que denuncie tan ligeramente un golpe de Estado mientras en este Congreso quieren votar una ley de extranjerización de la tierra".

El senador opositor mencionó que "desde que asumió como presidente, ya denunció cuatro golpes de Estado".

"En cualquier momento va a denunciar a su jefa de bloque (Patricia Bullrich) por intentar aprobar un pliego de una candidata a jueza, que por el hecho de ser cuñada de un periodista de investigación que denuncia hechos de corrupción tremendos de su Gobierno ahora no lo quiere que se apruebe", comentó sobre la última interna del oficialismo.

"Capaz que la semana que viene Milei denuncia a su jefa de bloque, ya lo hizo con la presidenta de este cuerpo", recordó sobre ocasión en la que el jefe de Estado acusó a Victoria Villarruel de desestabilizar al Gobierno por habilitar una sesión en la que se aprobó un aumento a jubilados y pensionados.

"El único desestabilizado es el presidente", despotricó Soria, quien agregó: "No podemos permitir que este presidente y los libertarios que niegan los golpes de Estado de verdad, como el del 24 de marzo de 1976, anden denunciando y diciendo cualquier pavada".

"Los peronistas sabemos muy bien lo que es un golpe de Estado, por eso es una ofensa. Nos desaparecieron generaciones, pero por suerte la gente le picó el boleto a este Chucky mal diagnosticado", fustigó

Para Soria, "el único golpe de Estado que está en marcha es el que sufren las familias argentinas y los trabajadores a los que Milei les prometió que iban a cobrar su salario en dólares".

"Milei dice que sacó 15 millones de personas de la pobreza, que las jubilaciones no paran de crecer y que hay un golpe de Estado en marcha, son todas consignas para alimentar a sus periodistas amigos que van a escuchar ópera con sus perros fantasmas".

Por último, el ex intendente de General Roca cuestionó a Milei por el viaje que tiene programado a Estados Unidos para el aniversario de la Independencia de ese país. __IP__

"Más cipayo y vendepatria no se consigue. Eso sí es un golpe a la razón, la soberanía y el pueblo argentino", señaló.