Si Parisí no renunciaba, cuáles eran los caminos laborales del ex funcionario dentro del Poder Judicial

El ex funcionario judicial Mario Parisí fue condenado en septiembre pasado, por un fallo dictado por la jueza Ana Carolina Peña, a un año y seis meses de prisión por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ocurrir en contexto de violencia de género, así como de amenazas agravadas por el uso de arma, en concurso real. Ante esta situación, los abogados defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, elevaron una apelación al Tribunal de Impugnación, recurso que fue rechazado en febrero pasado por el magistrado Maximiliano Blejman. La defensa volvió a apelar y llevó el caso a la Corte de Justicia de San Juan. Pese a que todavía no hay una resolución de esta presentación y, en el caso de que volvieran a ratificar la condena, aún les queda la instancia de apelación de la Corte Suprema de la Nación, el condenado decidió renunciar a su puesto laboral antes de que haya una decisión por parte de la Justicia. En este contexto ¿qué alternativas laborales tenía Parisí si no renunciaba?