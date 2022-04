Cómo viven en San Juan los perros que están "presos" por atacar

Una jauría de unos 10 perros atacó y mató a un operario del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), el domingo pasado, y el debate sobre qué hacemos con los perros abandonados se volvió a instalar.

Es que el último ataque grave de una jauría ocurrió hace menos de un año y Florencia Ledesma, una albardonera que había salido a correr, también murió producto de las mordidas. El abandono de perros en San Juan se ha vuelto un problema grave y todos piden medidas drásticas pero nadie se pregunta qué pasa una vez que la Justicia interviene.

La realidad es que los dueños, en la mayoría de los casos, se desentienden del animal cuando hay algún problema y ahí es donde entran en juego las proteccionistas que, a pulmón y pura voluntad, se encargan de cuidar estos animales mientras la Justicia decide qué hacer con ellos.

"Hemos llegado a tener hasta 85 perros acá, gracias a Dios se están yendo muchos adoptados y hoy nos quedan 63", cuenta Emilia Merino.

La proteccionista es quien dirige "Sala de Emergencias", un hogar de tránsito canino que nació para rescatar pitbull de pelea y hoy aloja a los perros judicializados. Estos son los que atacaron a alguien y lo mataron o hirieron gravemente. También están aquellos que llegan tras una denuncia vecinal, por pelear con otros perros.

"En realidad con la Justicia no tenemos ningún convenio. Los jueces dictaminan que hay que sacar el perro y como la provincia no tiene a dónde llevarlos los traen acá. Este refugio lo hemos hecho a pulmón y es el único que tiene estructura para tener ese tipo de perros", explica Emilia.

En el lugar hay varios caniles, algunos hasta de 5x5 y un canil de castigo para cuando los animales se portan mal. Además tienen varias habitaciones donde duermen muchos de los perros y un gran espacio verde como fondo donde se construyeron los caniles. En esa vivienda de Rawson que es exclusivamente para recibir perros, está el ptibull que mató a la pequeña Lara Agüero y los que atacaron a Sahir Peñaloza, un nene de 3 años que también falleció en La Bebida.

La Argentina no es eutanásica y, por ende, está prohibido matar a los animales cuando cometen alguno de estos actos. Sin embargo, la Justicia debe actuar y generalmente la primer medida tiene que ver con sacar al can de donde ocurrió el ataque y ahí intervienen los hogares de tránsito como el que maneja Emilia.

En la casa de "Sala de Emergencias" hay tres tipos de perros. Los judicializados, los rescatados y los que están en tránsito. Los judicializados que protagonizaron algún ataque más grave tienen su propio canil y no interactúan con el resto de los perros.

"Roco, por ejemplo, lo tenemos solo porque está entrenado para la pelea entonces si lo ponemos con los otros ahí no más va a querer pelear. Con nosotros, sin embargo, nunca ha sido violento", relata la proteccionista. Roco es un pitbull que fue entrenado para pelear y por eso le cuesta mucho estar con los otros callejeritos.

Muchos de ellos están sueltos y recorren la casa y el patio, juegan juntos y los más sociables son los que las ONG proteccionistas rescataron en la calle y son adoptados.

El problema con los perros judicializados es que, al tener un antecedente violento, nadie quiere adoptarlos y eso tampoco puede ocurrir hasta que el juez no dictamine qué hacer con ellos.

Por último, conviven en ese domicilio los perros en tránsito. Se trata de animales cuyos dueños los dejan por un tiempo al cuidado de Emilia, por algún compromiso personal que les impide hacerse cargo. La Sala de Emergencias le cobra a esas personas y ese dinero va para el alimento, medicamento, o cualquier cosa que necesiten para sostener este hogar.

Otro detalle es el canil de penitencia. La única forma de mantener el orden es penalizando a los perros que "pelean con otros, se mandan alguna macana muy grande o no obedecen", explica la proteccionista. Junto a Emilia también trabajan Yeyi Pizarro, Delia Sánchez y María Belén Esquivel. Entre ellas se distribuyen las tareas de reeducar a los perros para que puedan ser adoptados, darles de comer, llamar al veterinario si es necesario y muchas veces hasta de limpiar el lugar.

"Ahora tenemos un convenio con Ambiente. Nosotros los ayudamos si tienen algún perro en mal estado por alguna denuncia y ellos nos ayudan con alimento porque con esta cantidad no nos alcanzaría para tenerlos a todos", asegura Emilia.

Este viernes también llegó a Sala de Emergencias la primer perra que formaba parte de la jauría que atacó al operario Néstor Morales en el PTA y a medida que sigan capturando al resto, todos irán a parar al mismo hogar debido a que es el único con capacidad para poder tenerlos y reeducarlos.

"A veces nos dicen que preferimos la vida de un perro a la de un ser humano pero eso es no entender nada, no se trata de eso. Los perros no razonan, los humanos que los abandonan sí. Hace un montón que veníamos denunciando lo que hacían los camiones de los basureros que iban y tiraban perros en el PTA", sostiene Emilia.

Para las proteccionistas la única forma de torcer esta realidad es aplicar multas más onerosas a quienes abandonan y usar las cámaras del CISEM para detectar cuando esto suceda. "Otra alternativa que venimos proponiendo hace mucho es la de crear un Juzgado Ambiental que se dedique nada más que a resolver este tipo de delitos", concluyó.

CÓMO NACE SALA DE EMERGENCIAS

El hogar de tránsito que tiene Emilia Merino no es el único y además cuentan con colaboradores en Caucete y otros proteccionistas que ponen sus propias casas para cuidar perros.

Sin embargo, el más grande es esta vivienda de Rawson que nació hace 7 años cuando la ONG se dedicaba a rescatar pitbulls de pelea. Un día, desde la Justicia llamaron a Emilia para decirle que había 12 perros abandonados en una casa y que su dueño había desaparecido.

Durante dos semanas, la ONG fue hasta esa vivienda y le dio de comer a los animales a través de una reja, hasta que la Policía allanó el domicilio y los proteccionistas pudieron entrar para hacerse cargo de esos perritos. El dueño de casa era un hombre solo, sin hijos, ni familia. Había fallecido y, por eso, la Justicia le dio la tenencia judicial a la ONG para que cuide a los animales.

De esos 12 perros abandonados ya no queda ninguno porque todos murieron de viejitos y, según relata Emilia, "son los únicos que están enterrados acá en la casa".

Luego de eso empezaron a rescatar más perros de la calle y a llevarlos a la vivienda y cuando la situación de los ataques de jaurías agravó, también comenzaron a llegar a Sala de Emergencias los perros judicializados.

Lo irónico, dicen las proteccionistas, "es que los perros están como presos y los dueños que son los verdaderos responsables, están libres y sin ninguna consecuencia".