Escándalo en un bar de Capital: Drag Queen sanjuaninas denuncian discriminación y así les han respondido

Tremendo escándalo se armó este viernes por la madrugada en un bar capitalino por dos drag queen sanjuaninas que denunciaron discriminación. Para hacerlo filmaron toda la secuencia y subieron a las redes el video desde la puerta del local bailable.

El lugar en cuestión se llama Carpin y está ubicado en Av. Libertador 1545 oeste, pasando Ameghino y las dos damnificadas son Pandora Pink y Cosmos, dos reconocidas drag de la provincia.

"Hoy nos pasó algo muy loco, estamos con mi compañera Cosmos, vinimos a pasarla bien a donde nos dijeron que había lugar y no nos dejan pasar. Vinimos a pasar un buen momento sin molestar a nadie, pleno 2021 y no se hacen cargo. No apoyen estos lugares horribles", dijeron las dos referentes de la comunidad en el video.

Las imágenes fueron subidas al perfil de Instagram de Pandora Pink y se viralizaron rápidamente.

Por su parte, desde el bar Carpin, argumentaron que todo se debió a que ambas no tenían reserva.

"Como todos ya saben desde siempre nos manejamos con reservas. Y muchos clientes pueden constatar que siempre hacemos lo posible para que todos entren aunque a veces quedan afuera. Tenemos muchos clientes del ambiente LGBTIQ+ y también empleados que sin ningún problema aprovechan esta oportunidad para trabajar con nosotros, por lo tanto es casi imposible algún tipo de discriminación", publicaron en Instagram desde el local bailable.

Por su parte, ambas artistas confirmaron que harán una denuncia ante el INADI porque se sintieron discriminadas por su apariencia.